Tito González | Basilio García Sevilla, 13 SEP 2026 - 10:00h.

Antonio Romero, presidente de la asociación de sevillistas de Priego, atiende a ElDesmarque

Antonio Puerta, el Legado

Compartir







Un paseo por los aledaños del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la previa de cada partido siempre da para encontrar historias interesantes. Una de ellas antes del duelo entre el Sevilla FC y el Valencia CF de la jornada 5 llegaba desde Priego de Córdoba, una localidad a más de 180 kilómetros del corazón de Nervión en la que, no obstante, está plantada la semilla del sevillismo.

Las cámaras de ElDesmarque han podido hablar con Antonio Romero, presidente de la nueva Peña Sevillista Antonio Puerta de Priego de Córdoba, cuya inauguración está programada para el próximo día 26. 19 años y un día después de que el canterano se desvaneciera en un partido ante el Getafe CF por un colapso que acabaría causándole la muerte. Han pasado casi dos décadas, han llegado otros ídolos y el Sevilla ha conseguido numerosos logros, pero el recuerdo del canterano sigue totalmente vigente. “Es un icono del sevillismo. Es todo para nosotros”, explicaba este priegueño. “Pusimos ese nombre y no hubo duda. El gol de Puerta fue un antes y un después”.

PUEDE INTERESARTE Isaac Romero hereda el ‘16’ de Antonio Puerta

“Hablamos con Loli, su madre, la cual fue la que nos cedió su nombre, y estamos muy orgullosos de llevar el nombre de Antonio Puerta a nuestra peña”, explica Romero, que también expone cómo se lleva el sevillismo tan lejos de la capital andaluza y en localidades donde prima la afición por el Real Madrid y el FC Barcelona. “Es peculiar, es curioso. Es distinto a esto, aquí se vive porque estamos en Sevilla, pero en Córdoba los que somos sevillista somos muy fanáticos, muy arraigados al Sevilla, y se vive con mucha intensidad. Allí nos ganan los del Betis, pero bueno, estamos empezando y poco a poco vamos remontando”, cuenta.

Mejores sensaciones con el equipo

Desde Priego de Córdoba también se comparte que el Sevilla de la 2026/27 tiene mejor pinta que el de las temporadas anteriores. “Un poquito mejor, un poquito mejor. Se le ve con un poquito más de intensidad y con más ganas”.

Por último, explicó Antonio Romero por qué es sevillista. “Fue por un amigo, allí éramos todos simpatizantes o del Barça o del Madrid. Y un amigo me dice, ‘¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser de un equipo que no es andaluz?’ Y me hizo cambiar. Un gran amigo”, concluye este sevillista en la distancia que se despide con un “Viva el Sevilla, hasta la muerte”. Priego de Córdoba también tiene ya su corazón sevillista.