Basilio García Sevilla, 11 AGO 2026 - 16:47h.

Aparece en LALIGA con el número que ha dejado vacante Juanlu

Los herederos del dorsal '16'

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A falta de lo que suceda en las próximas semanas, ya que los designios del mercado del Sevilla FC son inescrutables, ya hay heredero del dorsal ‘16’ que ha dejado vacante Juanlu Sánchez. Será Isaac Romero el que lo porte en el inicio liguero, que tendrá lugar el próximo sábado con el partido ante el Rayo Vallecano.

Unos minutos antes de que el club hiciera oficial los dorsales, en la página web oficial de LALIGA ya aparecía el lebrijano con el mítico número de Antonio Puerta, aunque no es el único cambio de dorsal que se adivina con un vistazo al portal. Carmona, por ejemplo, cambia del ‘2’ al ‘22’, mientras que Alfon González hereda el número ‘7’. Además, Fran González llevará el ‘13’ que ostentaba Orjan Nyland.

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Con todo, esta relación tiene que cambiar mucho, ya que de momento el equipo solo tiene inscritos a 14 jugadores, entre los que se incluyen Fabio Cardoso y Fede Gattoni, sin número asignado. Por ejemplo, como centrocampista solo figura Lucien Agoumé, toda vez que Joan Jordán ya ha sido dado de baja, al igual que Sow. Quedaban por conocer qué dorsales llevarán Arouna Sangante, Jon Guridi, Julio Díaz, Juan Iglesias y Robbie Ure, los fichajes confirmados que no tienen número en LALIGA, pero el Sevilla sí los ha relacionado:

1 - Odysseas, 2- Iglesias, 3- Julio Díaz, 4- Kike Salas, 5- A. Castrín, 6- Agoumé, 7- Alfon, 9- Robbie Ure, 10- Peque, 11- Vargas, 12- Sangante, 13- Fran González, 16- Isaac, 17- Suazo, 18- Guridi, 19- Oso, 21- Ejuke, 22- Carmona, 23- Marcao. Además, los canteranos tendrán los siguientes dorsales: 26- Manuel Ángel, 27- Nico Guillén, 28- Manu Bueno, 30- M. Sierra.

El historial del dorsal ‘16’

Pese a que durante el verano se especuló con que Kike Salas fuera el heredero del número de Puerta, e incluso Nico Guillén llegó a postularse, el primero en llevar el dorsal 16 este año será Isaac Romero el que inicie la temporada con él. No se puede decir que ningún jugador esté seguro en la plantilla, pero parece una declaración de intenciones aunque el club está buscando un delantero más.

El Sevilla FC tuvo la intención de retirar el ‘16’ de Antonio Puerta cuando éste falleció, pero en LALIGA no está contemplada esa posibilidad, de modo que el homenaje al canterano quedaría en que su número siempre sería portado por otro futbolista formado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Desde entonces, lo han llevado David Prieto (2008/09), Diego Capel (entre 2009 y 2011), José Campaña (2011-12), Antonio Luna (2012/13), Alberto Moreno (en Europa en la 2013/14), Luismi Sánchez (primera mitad de la temporada 2015/16), Fede Fazio (segunda mitad de la 2015/16), Jesús Navas (entre 2017 y 2024), Juanlu (2025/26) e Isaac Romero (2026/27).

Solo hubo dos excepciones a la norma, pues Cheryshev lo tomó para la competición doméstica en la 13/14, mientras que Alberto Moreno lo llevó en la UEFA Europa League. Por su parte, Stevan Jovetic también lo llevó en los primeros meses de 2017, ya que estaba vacante a su llegada. En la 2014/15 quedó vacante, ya que el único canterano que actuaba como jugador de campo era José Antonio Reyes, que prefirió el ‘10’. Tras Juanlu, ya tiene nuevo dueño.