Basilio García Sevilla, 11 SEP 2026 - 23:13h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

La polémica del Sevilla-Valencia: ¿Hubo penalti de Gayá a Stassin?

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El Sevilla FC sigue sumando y ya lleva diez puntos en cinco jornadas. Las sensaciones que había dejado en Barcelona las confirmó ante el Valencia CF con una victoria necesaria y merecida, pero también muy costosa ante un colista que, pese a sus limitaciones, no se lo puso anda fácil al equipo de Luis García Plaza.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los che.

Odysseas (7): Paradón en el descuento de la primera mitad. Aunque no valía por fuera de juego, es de las que dan confianza. Excepto un centro lateral que resolvió bien, el Valencia solo le puso en apuros en el tirazo al palo de Cotorbi. Primera portería a cero de la temporada.

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Juan Iglesias (9): Un fijo para Luis García Plaza. Se lo ha ganado, y este viernes, cuando empezaban a flaquearle las fuerzas como le pasó en otros partidos, rubricó su buen inicio de temporada con un gol que da tres puntos a su equipo. Un perfil necesario.

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Andrés Castrín (7): Concentradísimo desde que sale de la ciudad deportiva hasta que llega a casa. Está siempre metidísimo en el partido y forma una dupla buena, bonita y barata con Kike Salas.

Kike Salas (8): Impecable en todo lo que se le puede pedir a un defensa. Siempre atento, es un central de los que valen millones. Estuvo a punto de llevarse el sobresaliente con un cabezazo que sacó Dimitrievski.

Suazo (5): Comenzó endeblito, como en el resto de los partidos, pero fue creciendo sobre el césped y acabó a buen nivel. Se le ve cansado.

Fofana (7): El astuto movimiento de la direccion deportiva para traerlo cobra mayor dimensión viéndole jugar. Impresionante fortaleza física, sin estar reñido con un manejo interesante de la pelota. Cortó muchas, rebasó líneas, se puso de gol… y acabó reventado tras 70 minutos evidenciando que le falta mucho ritmo.

Agoumé (7): Muy cómodo jugando junto a Fofana, tanto cuando tocaba sumar como cuando la labor era restar. Ve el fútbol casi mejor que nadie en este equipo.

Miguel Sierra (6): El granadino sigue demostrando que es una pieza muy a tener en cuenta. Quizás fue su actuación menos brillante e la temporada, pero es llamativo ver cómo encaraba sin miedo alguno a todo un veterano del fútbol español como Gayá, que se las vio tiesas con él.

Félix Correia (4): Debutante. La primera impresión no pudo ser más mala, desubicado, con miedo a encarar, con miedo a llevarse un golpe. Rápidos murmullos en Nervión. Mejoró, pero no lo suficiente. Tendrá que quitar ese mal sabor de boca que ha dejado con más partidos.

Isaac Romero (5): Innegable su trabajo, sus ganas de agradar y su sacrificio. Pero no se pueden fallar controles tan sencillos en jugadas ventajosas.

Stassin (6): Nadie puede decir que no es delantero de profesión. En otro remate de ‘killer’ la estrelló en el poste nada más comenzar la segunda parte. Buenos movimientos, aunque con poca claridad. Probablemente fue objeto de penalti nada más comenzar el encuentro.

Suplentes:

Ejuke (5): Nunca lo esperó tanto el sevillismo, aunque sí se pensaba que sustituiría a Félix. Es un hombre de segundas partes, sin duda. Sin brillar, puso en aprietos a Gayá, que acabó reventado.

Robbie Ure (5): Mejor jugando solo que con Stassin, tiene cositas, pero le falta el gol. Y eso es lo que se le pide a un ‘9’.

Kochorashvili (6): Juega con mucho nervio, pero se ha anotado su primera asistencia a balón parado como sevillista. Debería calmarse un poco.

Guridi (7): Es difícil gestionar mejor los minutos finales que él. Nunca estará entre las estampas doradas de los álbumes, pero es futbolista de oficio y sabe lo que tiene que hacer.

Julio Díaz (6): Buenos minutos del chico, con movimientos interesantes. Debe ir sumando para terminar de hacerse en la élite.

Entrenador:

Luis García Plaza (7): El Sevilla suma diez puntos de quince. A partir de ahí, casi que cualquier análisis es inútil. Tiene equipo y plantilla para aprovechar la oportunidad que le ha caído de entrenar a un grande de España, y de momento las cosas salen. Tiene que ajustar mucho mejor la presión alta, pues un limitadísimo Valencia salió en numerosas ocasiones con facilidad. Por lo demás, ganó el que lo mereció.