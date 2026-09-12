María Trigo 12 SEP 2026 - 19:33h.

La pareja no se pone de acuerdo con el nombre de la hembra y han hecho una encuesta: ¿quién ganará?

Lamine Yamal e Inés García presumen de su escapada a París con un recado: "No te dejo coger más bicis"

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El pasado 1 de septiembre, cuando Lamine Yamal recogió el premio que le entregó la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), reconoció que su madre seguía sin dejar que se comprara un pulpo, pero que sí que iba a llegar una mascota a su casa: "Ahora, un perro para mi chica, así que no, nunca lo que yo quiero".

Dicho y hecho. Lamine Yamal no mintió y en las últimas horas la promesa a su novia, Inés García, se hizo realidad. Como se puede ver en el vídeo superior, ambos se encargaron de enseñarle a sus seguidores en las distintas redes sociales en las que están presentes que dos cachorros de la raza Golden Retriever, un macho y una hembra, acababan de llegar a sus vidas.

Inés, Lamine y el conflicto de los nombres

Este sábado por la mañana, la influencer ha publicado dos nuesvos vídeos en sus stories hablando de los perritos, mostrando lo ilusionados que están: "Estamos muy enamorados de nuestros bebés pequeñitos. No paro de ver fotos, vídeos... estoy deseando tenerlos ya. Son un macho y una hembra y todavía no los podemos tener porque son super pequeños y no nos los pueden dar todavia. Tenemos que esperar unas semanitas".

Hasta ahí todo perfecto, pero en mitad del vídeo, Inés revela que el macho se va a llamar Copito "porque es completamente blanco", pero cuando dice que la hembra se va a llamar Coco, Lamine la interrumpe de forma rápida diciendo que prefiere que se llame Bubalu, animándola a hacer una encuesta: "Haz una votación para ver qué nombre es mejor".

Esta no tardó en llegar e Inés le hizo caso al futbolista del FC Barcelona. Ahora mismo, tras seis horas de encuesta, los seguidores de Inés están votando más el nombre de Coco al de Bubalu. No sabemos cómo terminará la historia ni este pequeño conflicto de pareja por el nombre, pero seguro que en breve lo desvelarán todo.