Julián Álvarez enciende las alarmas y no viaja a San Sebastián

Alberto Cercós García 13 SEP 2026 - 12:44h.

El Atlético de Madrid llega a San Sebastián con las bajas de Julián Álvarez y Pablo Barrios

Posibles alineaciones del Real Sociedad - Atlético de Madrid para la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Compartir







Julián Álvarez ha encendido todas las alarmas en el Atlético de Madrid a pocas horas de visitar a la Real Sociedad. El delantero argentino se ha caído finalmente de la convocatoria para el encuentro de esta noche en San Sebastián después de sufrir una sobrecarga muscular en el entrenamiento previo al desplazamiento. El club ha confirmado que las pruebas realizadas tras sus molestias han aconsejado que no viaje con el equipo. Una noticia inesperada para Diego Simeone, que contaba con el argentino después de que Julián completase ante el Liverpool su primer partido entero de la temporada y diese señales de estar recuperando sensaciones. El contratiempo vuelve a frenar su progresión justo cuando empezaba a encontrar continuidad.

La baja llega, además, en un momento delicado para el Atlético. El conjunto rojiblanco necesita reaccionar después de la derrota ante el Athletic en LaLiga y del golpe sufrido en Anfield frente al Liverpool, donde cayó por 2-1 pese a adelantarse en el marcador. Esta noche espera una Real Sociedad que pondrá a prueba a un equipo que todavía busca mayor regularidad y equilibrio. Y Simeone tendrá que hacerlo sin una de sus principales referencias ofensivas. La ausencia de Julián obliga a mover piezas en ataque y deja más responsabilidad para Jonathan David, además de abrir la posibilidad de que Ademola Lookman pueda asumir un papel todavía más importante.

PUEDE INTERESARTE El peor Atlético de Madrid en defensa de la era Simeone ya tiene un gran señalado

Julián Álvarez no es la única baja para Simeone

Por si fuera poco, el Atlético tampoco podrá contar con Pablo Barrios. El centrocampista sufrió una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha después del encuentro de Champions ante el Liverpool y ya se había perdido las últimas sesiones de trabajo antes del viaje. Su ausencia supone otro problema para Simeone, especialmente porque Barrios se había convertido en una pieza importante del centro del campo.

PUEDE INTERESARTE Así queda la clasificación de la Champions League tras la jornada 1: resultados y partidos de la próxima jornada

Así, el Atlético afrontará esta noche en Anoeta con dos bajas que pesan especialmente: Julián, por una sobrecarga que obliga a frenar y vigilar su evolución, y Barrios, por una lesión que también pone en duda su presencia en los próximos compromisos. En plena necesidad de reaccionar, el Cholo tendrá que buscar soluciones sobre la marcha.