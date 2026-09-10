El peor Atlético de Madrid en defensa de la era Simeone ya tiene un gran señalado

Suma ocho goles en contra en cinco partidos

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El Atlético de Madrid no termina de carburar. En un inicio de temporada complicado a nivel de calendario y marcado por los conciertos del Metropolitano que le obligan a jugar cuatro partidos seguidos a domicilio, Diego Pablo Simeone insiste en la idea en que están "en construcción", pero también admite que su equipo tiene gran problema defensivo. Problema que, a su vez, deja los primeros señalados en este inicio de curso.

Los datos son demoledores: ocho goles en contra en cinco partidos. Es el peor inicio a nivel defensivo de la 'era Simeone', que durante sus primeros ejercicios se caracterizó precisamente por su fiabilidad atrás, por su impermeabilidad, por llegar a firmar incluso una primera vuelta completa de LaLiga en la que sólo encajó ocho tantos. Muy lejos queda aquello.

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"El equipo necesita ajustar detalles importantes. Son muchos goles, muchos goles", insistió el propio técnico argentino tras caer ante el Liverpool, en un partido con un guion similar al de San Mamés, con un gran inicio con balón, debilidad atrás y nula reacción tras ir por debajo en el mercador.

Los grandes señalados del Atlético de Madrid

Estos problemas defensivos dejan ya algunos señalados. El primero, como siempre, es el entrenador. Simeone probó en Anfield con tres centrales: Pubill, Cuti Romero y Hancko, colocando a Llorente y Giuliano de carrileros. Salió bien de inicio, pero luego todo se torció. Días atrás, había apostado por un esquema más mixto con dos centrales, aunque siempre versátil con y sin balón.

Sea como fuere, lo que es evidente es que el Cholo no está dando con la tecla atrás. Y si bien es cierto que otros cursos se hablaba de las dudas de Le Normand, Nahuel Molina o Lenglet, esta vez no hay quien echar las culpas en ese sentido. Pubill y Hancko transmiten más seguridad y Cuti Romero también debería hacerlo, pero de momento la realidad es la que es.

La única individualidad que sí ha quedado bastante señalada en estos primeros compases de la temporada está en la banda izquierda: Alejandro Grimaldo. Ya se mostró bastante dubitativo en los tres primeros partidos, incluso en el triunfo ante el Sevilla, y quedó bastante señalado en el cuarto ante el Athletic. Eso explica que Simeone le dejara en el banquillo en el quinto, en Anfield. Y cuando salió, con 30 minutos por delante y pese a que el equipo ya había encajado dos tantos, fue un cúmulo de errores con balón que no hay mas que acrecentar las dudas: hay un agujero importante en la izquierda.