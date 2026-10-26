Ángel Cotán 26 OCT 2026 - 13:14h.

El técnico perico está en la cuerda floja

Monchi se pide más en el Espanyol y valora el mercado de fichajes de invierno con una prioridad: "Siempre lo intentamos"

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Manolo González mantiene su puesto al frente del RCD Espanyol... de momento. El técnico perico no está dando con la tecla en este primer tramo de la temporada y queda muy tocado tras la última derrota de su equipo ante el Racing de Santander. Tras una serie de movimientos por parte de la dirección deportiva que lidera Monchi, el club le brinda una última oportunidad en una semana en la que visita al Sestao River en la Copa del Rey y hará lo propio en LALIGA EA Sports ante el Villarreal CF.

Dos encuentros que marcarán su futuro en el club de su vida. Mientras tanto, Manolo González sigue adelante y este lunes ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo del choque copero ante el Sestao.

Manolo González, su futuro en el Espanyol y la lista de Monchi

En un primer momento, el entrenador del cuadro catalán no se mojó al ser cuestionado por su futuro: "Por ahora no ha habido mucho movimiento más. Lo que estoy haciendo es trabajar igual para ganar mañana en Sestao. Hacer lo que he hecho siempre mientras esté aquí: dar la cara y defender a mi club hasta el final. Trabajar al máximo y los resultados mandan".

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Al ser repreguntado, Manolo González reconoció una evidencia: "Por suerte, en la vida me he tenido que ganar las cosas desde pequeño, en mis trabajos y en el fútbol. Nadie me ha regalado nada. He tenido fases de dormir cuatro horas por entrenar y sacarme el título a la vez. La vida es esto. Lo que nunca me podrán achacar nadie es que nunca haya defendido al club, que no me haya dejado la piel, que no me haya matado por el club, siempre me he dejado la vida por el Espanyol y me la dejaré hasta el último día".

Su mensaje estaba sonando a despedida, pero el técnico quiso aclararlo: "No me estoy despidiendo, voy a apurar todo lo que tenga como por ejemplo en Girona el año pasado, que luego ganamos y tuvimos un tiempo más. Trabajaré hasta el último día, pero no podemos obviar la realidad. Sé que mi situación corre peligro, está claro. No somos tontos ninguno".

Mientras Manolo González se juega el puesto, Monchi avanza en paralelo por el posible sustituto en el banquillo. Medios catalanes colocan a Julen Lopetegui como el principal candidato, con quien formó un tándem ganador en Sevilla. También se cuelan en el casting nombres como José Luis Mendilibar, Eduardo Coudet o Eduardo Berizzo.