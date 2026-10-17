Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 14:24h.

Monchi repasa cómo ve su proyecto en el Espanyol

La nueva realidad de Monchi en el RCD Espanyol: "No lo tuve ni en el Sevilla, ni en Roma, ni en Birmingham"

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El Espanyol no ha arrancado todo lo bien que esperaba esta temporada después del primer mercado de fichajes con Monchi al frente de la dirección deportiva perica. El propio director general deportivo ha hablado para DAZN en la previa del partido ante el Atlético de Madrid en el RCDE Stadium sobre el proyecto blanquiazul, las dudas en el ambiente con Manolo González y la posibilidad de incorporaciones en enero.

Monchi, antes del Espanyol-Atlético de Madrid

Confianza en Manolo González: "Entiendo que cuando los resultados no llegan haya esto en el ambiente. En el club intentamos estar cerca del cuerpo técnico y los jugadores y sumar desde nuestra parcela para intentar que la racha cambie lo antes posible".

Posibilidad de ir al mercado de fichajes de invierno: "Evidentemente, hay un límite salarial que nos marca y en el que estamos muy al borde pero buscaríamos soluciones si creemos que es necesario ir al mercado. Siempre intentamos que jugadores que han llegado en este último mercado tengan un rendimiento que todavía está por ver y luego ya seguir. En la dirección deportiva tenemos todas las opciones en mente y veremos después con el cuerpo técnico si es necesario y qué es necesario".

Experiencia con respecto a otras temporadas para afrontar la situación: "El club me transmite sensaciones magníficas. Estoy súper feliz y súper contento de estar aquí. Me han acogido súper bien la afición, el dueño, la propiedad, el grupo inversor, los ejecutivos... pero los profesionales tenemos que responder con resultados. Ahora mismo estoy en sea duda o esa pena de no poder a lo mejor todavía dar todo aquello que el club y la afición se merece. Pero es pronto, he vivido todo tipo de situaciones en años anteriores con temporadas que empezaban muy difícil y terminábamos consiguiendo objetivos muy importantes. Entiendo la intranquilidad que pueda haber en el ambiente, yo la tendría si fuese aficionado, pero desde aquí tenemos que transmitir la tranquilidad de que queremos que el equipo y el club vayan creciendo".

Duda de Monchi: "El sinsabor que tenemos es que todavía no estamos consiguiendo los resultados, que es el barómetro por el que se mide todo. Por lo demás, estoy súper satisfecho y contento de cómo estoy en Barcelona y en el Espanyol. He descubierto un club con un margen de crecimiento muy importante y ojalá los responsables podamos poner nuestro granito de arena para llegar a esas metas".