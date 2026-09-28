El 'guiño' de Monchi a José Ignacio Navarro tras su primer verano en el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 28 SEP 2026 - 14:02h.

El de San Fernando, embajador de la V edición de la Reyes Cup

Monchi desvela un detalle sobre la salida de Unai Emery del Sevilla: "No me cogía el teléfono"

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Monchi, exdirector deportivo del Sevilla y ahora encargado en materia de fichajes del Espanyol, atendió a los medios de comunicación en la presentación de la V Edición de la Reyes Cup, torneo que recuerda al malogrado José Antonio Reyes, y dejó varias reflexiones de interés alrededor del exfutbolista... y del Sevilla.

Centrado en la figura de José Antonio Reyes, Monchi advertía que encontrar a un futbolista como era el ex del Sevilla "cada vez es más complicado" y no por falta de talento, sino por falta de talento... natural. "Actualmente la formación es más temprana, el talento surge a través del trabajo, pero como el de Reyes, es muy difícil encontrarlo. No voy a compararlo con Sergio Ramos o Jesús Navas, pero como el talento de Reyes... es muy complicado".

Sin dudar sobre si Reyes tendría sitio en la actual Selección Española, Monchi insistía en que el nacido en Utrera "era un ejemplo de jugador canterano" y que "siempre recordaré ese pase a Bacca, o esos derbis que vivía con tanta emoción".

Su etapa en el Espanyol

Cuestionado por su inicio en Cornellá, Monchi explicó que actualmente se encuentra "entre San Fernando y Barcelona. Me han acogido de una manera extraordinaria, estoy muy cómodo, feliz, la ciudad es espectacular y ellos me permiten también venir a San Fernando, que era uno de los objetivos. Satisfecho, con ganas de que tengamos algunos puntos más".

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"Las limitaciones económicas marcan las planificaciones, pero los profesionales debemos intentar ser eficientes y sacar el máximo partido. El Espanyol, tras estos dos años, vamos a intentar consolidar el proyecto y buscar tranquilidad. Esperamos que, poco a poco, lo consigamos. La propiedad es consciente y esperemos que podamos ir consolidando el proyecto para después mirar hacia arriba", añadía.

¿Y el Sevilla?

Finalmente, sin querer mojarse en demasía, Monchi aseguró que está "contento" por el inicio del Sevilla, porque ha encontrado "una buena línea de juego y resultados", y cerró su intervención -tras decir que, siendo español, apostaría por Lamine como Balón de Oro-, deseándole suerte a José Ignacio Navarro en el club hispalense.

"Le conozco desde hace muchos años, me alegro, la gente trabajadora merece que le salgan bien las cosas", sentenció.