Basilio García Sevilla, 22 SEP 2026 - 15:53h.

El de San Fernando explica que estuvo cerca del Arsenal antes de firmar por segunda vez con el Sevilla

Unai Emery intentó 'fichar' a Monchi para el PSG y el Arsenal

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Aunque desde hace unos meses sea el encargado de la dirección general deportiva del RCD Espanyol, gran parte de la historia reciente del Sevilla FC ha ido pasando por las manos de Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’. El pasado domingo fue su cumpleaños, recibió la felicitación del club de Nervión y, de paso, en las últimas horas ha estado rememorando detalles de su larguísimo paso por la entidad sevillista, alguno de ellos no conocido.

El de San Fernando se detuvo especialmente en su relación con Unai Emery, un hombre que ha vuelto a la palestra de la actualidad sevillista ya que regresará a Nervión el próximo 2 de octubre, día en el que el Aston Villa disputará ante el Sevilla una nueva edición del Trofeo Antonio Puerta.

Los tres grandes entrenadores de la historia de Monchi en el Sevilla fueron Juande Ramos, Unai Emery y Julen Lopetegui, pero solo ha continuado su carrera en otros clubes con el de Fuenterrabía, que intentó llevárselo casi a cada destino en el que ha estado, consiguiéndolo solo en el Aston Villa.

Monchi ha pasado por Canal Sur Radio en las últimas horas, desvelando algunos detalles de su relación con Unai, como el momento en el que se enteró de que se marchaba al PSG al término de la temporada 2015/16. “Cada vez que terminaba la temporada, era un problema. Porque a Unai lo llamaba un equipo, lo llamaba a otro, el Milan, el Nápoles, y al final lo reconducíamos. Entonces, en esa temporada, y lo cuento porque lo hemos hablado muchas veces, empieza a haber los rumores del PSG, y un día estoy en Madrid, precisamente, para reunirme con Ángel Torres, para firmar a Pablo Sarabia, que era un fichaje pactado con Unai, igual que Kiyotake. Yo hago dos fichajes para esa temporada pactados con Unai. Y, estando allí, ya los rumores son más fuertes y ya lo llamo. No me coge el teléfono, no me coge el teléfono, y ya me lo coge Unai", recordaba.

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“Y me dijo mira Monchi, no te he podido decir nada porque me dijeron del PSG que estaban con la rescisión del contrato de Laurent Blanc, y no podían decir nada porque era un pastón de dinero, y tenían que pelearlo, y no te podía decir nada. ‘Pero sí, he tenido una oferta del PSG y me voy a ir’. Es que yo esas cosas las entiendo, porque es que en el fútbol, no hay que pensar tampoco que tú eres el centro del universo. Y se fue, sin problema, pero mantuvimos la relación. Después me llamó para irme al PSG, me llamó para irme al Arsenal y me fui con él al Aston Villa", completó el de San Fernando.

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La llamada del Arsenal

La relación de Unai Emery y Monchi pudo no haberse quedado tan solo en el Sevilla y el Aston Villa, pues cuando el gaditano salió de la Roma estuvo a punto de marcharse con él al Arsenal. Pero el Sevilla se metió por medio y todo quedó en nada. “Cuando decidí irme de la Roma por unas circunstancias que no vienen a cuento, me llamó Unai para irme al Arsenal y estoy a punto de irme. En esa vorágine de cambiar contratos con el Arsenal, me llamó Pepe Castro. Igual que él me ayuda a irme a Roma, porque yo se lo pido, yo no podía decir que no a esa llamada. Me costó un pequeño cabreo con Unai, porque él estaba muy emocionado, y yo también, de irme al Arsenal, pero me vine al Sevilla y super agradecido de esa segunda época y esa oportunidad en Sevilla, porque fueron cuatro años difíciles, complicados", ha detallado el director deportivo.

“El Unai que yo conozco en el Sevilla no tiene nada que ver con el Unai que he conocido en Birmingham. Es un Unai mucho mejor, porque es una persona que siempre está intentando mejorar. Muy curioso del fútbol, enfermo del vídeo, de la imagen, de preparar los partidos, y un entrenador que casi siempre ha tenido éxito”, concretaba.