Fran Fuentes 22 SEP 2026 - 12:29h.

El uruguayo sufre un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo

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El Real Madrid ha comunicado el alcance de la lesión de Fede Valverde tras el pisotón de Kang-In Lee. El centrocampista uruguayo, al que ya detectaron un fuerte traumatismo en las primeras exploraciones, se ha vuelto a someter a pruebas durante este martes, determinando así el alcance exacto de su lesión. Y es que el charrúa sufre nada menos que un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Una lesión así puede conllevar entre seis y doce semanas de baja, según la evolución que experimente el jugador, si se cumplen los plazos y no hay recaídas.

José Mourinho pierde a Fede Valverde, que lo había jugado prácticamente todo

En este sentido, el Real Madrid perderá a un jugador que ha sido fundamental en este arranque de campeonato. El capitán del equipo, en el que José Mourinho estaba confiando hasta la presente, y que en los últimos encuentros había formado un doble pivote con Aurélien Tchouaméni. Ahora, el uruguayo tendrá que parar de manera obligada después de un pisotón que ni siquiera fue señalado como falta, debido al ímpetu del futbolista de no frenar la jugada y continuar con el control del balón.

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En este sentido, la baja será importante, aunque el parón alargado de selecciones juega a favor del Real Madrid. Los mejores pronósticos sitúan la lesión en un mes y medio. Tras el parón, el Real Madrid se medirá a Villarreal CF, Roma, Sevilla FC, RB Leipzig, FC Barcelona, Racing de Santander, AEK de Atenas y Valencia CF, antes de la nueva fecha FIFA de noviembre. Casi seguro se perderá esos ocho partidos, pudiendo establecer su regreso, quizá, detrás de ese último parón de selecciones del año. Después, el Real Madrid cerrará el año contra Celta de Vigo, PSV Eindhoven, Deportivo Alavés, Athletic Club, Arsenal, Osasuna y Deportivo de La Coruña. Según la evolución del jugador, podría reaparecer en cualquiera de estos encuentros que tendrán lugar a finales de noviembre y el mes de diciembre.