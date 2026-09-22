Toda la verdad sobre quién corre más en el Real Madrid: no superan a ningún rival esta temporada

Hemos recogido todos los datos sobre la distancia recorrida por partido del Real Madrid que tanto se está hablando tras la derrota en el derbi

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En las últimas horas se ha hablado mucho del rendimiento físico del Real Madrid bajo las órdenes de José Mourinho. Sobre todo de un dato clave: la distancia recorrida. Muchos aficionados y expertos han publicado una clasificación que deja al Madrid muy retratado con la distancia que recorren sus jugadores por partido y que, comparado con el resto de los equipos de las cinco grandes ligas, se sitúa en la parte baja como uno de los equipos que menos distancia recorre en cada 90 minutos de encuentro.

Una tarea pendiente para Mourinho

Desde ElDesmarque hemos querido bucear sobre estos datos y confirmar si realmente el Madrid tiene un problema en este aspecto. Lo cierto es que los números del Real Madrid no han sido nada buenos con 2 derrotas y 6 victorias en 8 partidos. En ninguno de los ocho partidos que lleva ha corrido más que sus rivales:

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RCD Espanyol (106.351 kms) 1 – 2 Real Madrid (103.591 kms)

Real Madrid (107.236 kms) 4 – 1 Real Sociedad (109.821 kms)

Real Madrid (103.796 kms) 4 – 0 Málaga (106.804 kms)

Real Betis (109.367 kms) 1 – 0 Real Madrid (104.643 kms)

Real Madrid (103.259 kms) 2 – 1 Inter de Milán (110.364 kms)

Real Madrid (111.904 kms) 4 – 1 Rayo Vallecano (114.782 kms)

Elche (115.485 kms) 2 – 3 Real Madrid (106.306 kms)

Atlético de Madrid (107.562 kms) 2 – 1 Real Madrid (100.374 kms)

Lo cierto es que el Real Madrid no ha llegado a necesitar más que sus rivales a pesar de las victorias holgadas contra Rayo Vallecano, Real Sociedad o Málaga. Sin embargo, tampoco se nota un esfuerzo físico mayor en los encuentros que han sido más ajustados o en los que el Real Madrid ha tenido que apretar más para llevarse el triunfo como los partidos contra el Espanyol, el Inter de Milán o el Elche. Ya ni hablar en las derrotas, donde Betis y Atlético de Madrid también les superan con creces en este dato.

La distancia recorrida de cada jugador del Real Madrid

Una vez sabemos con certeza los kilómetros totales recorridos por partido toca revisar los datos individuales de cada jugador para ver quién se esfuerza más y quién menos:

Thibaut Courtois: 32,2 km (698 minutos) 4.91 km de media cada 90’

Kylian Mbappé: 53.1 km (698 minutos) 8.1 km de media cada 90’

Vinicius: 50.9 km (612 minutos) 8.97 km de media cada 90’

Fede Valverde: 57.4 km (606 minutos) 9.28 km de media cada 90’

Ibrahima Konaté: 45.4 km (601 minutos) 8.28 km de media cada 90’

Jude Bellingham: 47.9 km (576 minutos) 9.2 km de media cada 90’

Dean Huijsen: 54.8km (556 minutos) 9 km de media cada 90’

Marc Cucurella: 48,2km (473 minutos) 9.3 km de media cada 90’

Denzel Dumfries: 36.2 km (449 minutos) 9.27 km de media cada 90’

Arda Güler: 37.2 km (373 minutos) 9.56 km de media cada 90’

Yan Diomande: 25.3 km (324 minutos) 9.56 km de media cada 90’

Bernardo Silva: 26.7 km (317 minutos) 10.2 km de media cada 90’

Eduardo Camavinga: 24.5 km (273 minutos) 9.92 km de media cada 90’

Trent Alexander-Arnold: 24km (244 minutos) 9.29 km de media cada 90’

Antonio Rüdiger: 14.2km (237 minutos) 9.21 km de media cada 90’

Álvaro carreras: 12.5 km (231 minutos) 9.13 km de media cada 90’

Aurelien Tchouaméni: 17.2 km (187 minutos) 9.55 km de media cada 90’

Brahim Díaz: 12.5 km (112 minutos) 10.1 km de media cada 90’

Carlos Espí: 4.88 km (57 minutos) 9.11 km de media cada 90’

Endrick: 0.99 km (10 minutos) 9.56 km de media cada 90’

Dos semanas para trabajar el rendimiento

Comparando estos datos con otros equipos, la realidad es que no es algo tan grave como puedan llegar a creer. Es cierto que el Real Madrid corre de media menos que sus rivales, pero no es un dato muy inferior a lo que corre por ejemplo el FC Barcelona y sus jugadores manejan las mismas cifras prácticamente que el Real Madrid. Es cierto que es una tarea pendiente de José Mourinho con los suyos, pero también se ha mejorado mucho desde el año pasado. No siempre correr más tiene un significado positivo y a veces los equipos que controlan mucho el balón acaban recorriendo menos kilómetros al no ir tras los rivales cuando tienen la posesión.

Igualmente, algo no está bien si todos los equipos a los que te has enfrentado corren más que tus jugadores. Cuando el grupo más lo necesita también hay que solidarizarse en defensa y cubrir huecos, lo que implica un mayor numero de desplazamientos y lo que incrementa el dato de distancia recorrida considerablemente. La poca pretemporada ha sido una de las excusas de José Mourinho en este inicio de temporada, al no poder disponer con antelación de algunos jugadores importantes como Vinicius, Bellingham, Cucurella o Mbappé. Ahora tiene dos semanas para recuperar físicamente a los no internacionales y confiar en que los jugadores con compromisos internacionales no se lesionen ni vuelvan muy cansados para poder trabajar como equipo y mejorar el rendimiento del grupo.

Datos recogidos de Driblab