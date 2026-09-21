El técnico premia a sus futbolistas durante el parón de selecciones

El vestuario del Real Madrid explica por qué no habla tras perder el derbi: "Aunque lo sintiese"

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El Real Madrid se va de vacaciones tras el derbi. Tras firmar el peor arranque liguero de los siete últimos años y su segunda derrota en LaLiga en apenas siete jornadas, mostrando una imagen muy pobre en el Metropolitano y distanciándose a seis puntos del líder, José Mourinho ha decidido premiar a sus jugadores durante este parón de selecciones, que será mucho más largo de lo habitual.

Cabe recordar que, a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, esta vez no habrá un parón de dos semanas en septiembre y otro parón de dos semanas en octubre, sino que esos dos parones se han unido en un solo parón de tres semanas. Es decir, que tras jugar ante el Atlético de Madrid, el equipo madridista no volverá a jugar hasta el próximo sábado 10 de octubre, día en el que recibirá al Villareal CF en el Santiago Bernabéu.

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En este contexto, según han informado en Dazn, Mourinho ha decidido dar una semana completa de vacaciones a su plantilla. Es decir, que todo apunta a que no volverán al trabajo hasta el próximo lunes 28 de septiembre, ocho días después de la disputa de un derbi que, más allá de la polémica arbitral, dejó muchas dudas en lo puramente futbolístico para el cuadro blanco. Una decisión que, aseguran, ya estaba tomada antes de la derrota en el Metropolitano, por lo que no estaría condicionada al resultado final.

Las vacaciones del Real Madrid y la vuelta al trabajo del Atlético

La situación contrasta con la de su rival, el Atlético. Tras firmar cuatro victorias consecutivas y ganar el derbi con cierta comodidad, pese al marcador final, Diego Pablo Simeone sólo ha dado dos días libres a su plantilla, por lo que los futbolistas rojiblancos que no estén convocados con sus selecciones volverán al trabajo este mismo miércoles 23 de septiembre a las 11:00 horas en Majadahonda. Mourinho, por contra, ha preferido que sus jugadores desconecten a nivel físico y mental durante los próximos días, en los que además no podrá contar con los 16 jugadores internacionales que se marchan con sus selecciones.