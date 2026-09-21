El club reacciona a las quejas arbitrales del técnico del Real Madrid tras el derbi

La polémica imagen de José Mourinho pisando el escudo tras el derbi

Compartir







Casi 24 horas después de sus quejas, el Atlético de Madrid responde a José Mourinho. El club rojiblanco, a través de sus redes sociales, ha publicado un pequeño vídeo de apenas 9 segundos en el que, tirando de ironía, imprimen una fotografía en la que aparece el entrenador del Real Madrid en la sala de prensa del Metropolitano quejándose de dos acciones que, a su juicio, debieron traducirse en tarjetas rojas para dos futbolistas rojiblancos.

La respuesta colchonera ha sido escueta, pero sencilla. En su vídeo aparece una impresora y un folio, simulando lo que el técnico madridista hizo el día anterior tras el derbi. En ese folio aparece el propio Mourinho mostrando su folio impreso tras el derbi junto a esas dos acciones polémicas. Y además, un mensaje. "Stop acoso arbitral ya".

PUEDE INTERESARTE La presencia de Enrique Riquelme que no gustó a Florentino Pérez y tensó el derbi en el palco

Posteriormente, ha vuelto a realizar una segunda publicación en la que repite la misma imagen de Mourinho mostrando las dos fotografías en sala de prensa.

Mucho antes, en esa misma sala de prensa, Diego Pablo Simeone ya había reaccionado pidiendo respeto para los árbitros: "Somos respetuosos con todo lo que digan los demás, pero hay que pensar que Flick, Mourinho, Pellegrini o Simeone estamos en un lugar privilegiado, con una exposición muy grande. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Hay que saber respetar al árbitro, los compañeros de trabajo. Cuando uno se sale de esa línea del respeto, por más que te llames Mourinho, Simeone, Flick o Pellegrini, no va. No hay que pasar la línea", declaró.

Cabe recordar que el derbi acabó 2-1 para el Atlético y que estuvo marcado, entre otras cosas, por las decisiones arbitrales de Ortiz Arias. Primero, una acción entre Bellingham y Cuti Romero en la que, tras la intervención del VAR, cambió la amarilla por el inglés por una amarilla para el argentino. Posteriormente, por una entrada de Kang In Lee sobre Fede Valverde en la que no hubo ninguna tarjeta y el VAR no intervino. Y finalmente, por la roja directa a Huijsen tras derribar a Giuliano Simeone como último hombre, de nuevo con intervención del VAR, y determinante para que el cuadro rojiblanco encauzara su triunfo ante un Real Madrid que, más allá de la polémica, mostró una pobre imagen futbolística.