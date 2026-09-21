La presencia de Enrique Riquelme que no gustó a Florentino Pérez y tensó el derbi en el palco

Ángel Cotán 21 SEP 2026 - 10:41h.

Una información de Paco González en COPE

Santi Cañizares no se deja engañar por los errores arbitrales contra el Real Madrid: "Le van a castigar"

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El derbi madrileño sigue dando que hablar. El Atlético de Madrid venció al Real Madrid en un encuentro marcado por la expulsión de Dean Huijsen. Además, la expedición blanca, liderada por José Mourinho, demandó hasta dos cartulinas rojas para su rival, aunque Ortiz Arias tuvo una opinión distinta. El encuentro fue tenso en el césped, pero también en el palco del Metropolitano.

El lío en el palco del Metropolitano durante el Atlético - Real Madrid

En la previa del derbi madrileño del pasado domingo, ambas directivas disfrutaron de una comida en el antepalco del coliseo colchonero. En ese momento, según informa COPE, Florentino Pérez recibió un claro aviso: Enrique Riquelme estaba invitado al palco de autoridades. Una noticia que no le sentó nada bien, según la citada fuente.

Así explicó Juanma Castaño la información de Paco González en Tiempo de Juego COPE: "En la comida en el antepalco entre directivas, porque Florentino tiene buena relación con Cerezo, y estaban en la comida y alguien le dice a Florentino que está invitado al palco presidencial Enrique Riquelme. Y Florentino monta en cólera y dice que se va, que como se cruce con él en algún momento, se va del palco. Florentino se queda al partido, pero monta una muy gorda".

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Y la polémica en el césped del Atlético de Madrid-Real Madrid

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, denunció que, en su opinión, todo lo que rodeó al arbitraje del derbi -que perdió su equipo 2-1 ante el Atlético de Madrid- fue “muy extraño”, en la rueda de prensa posterior al partido; en la que mostró un papel con dos imágenes en las que pidió dos tarjetas rojas por las entradas de Cuti Romero a Jude Bellingham y de Kang-in Lee a Fede Valverde.

“Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí -muestra un papel con dos imágenes de las entradas de Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde-. Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once nosotros contra nueve de ellos. Me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que han dado todo y han hecho un primer tiempo de gran clase y personalidad, trabajando para ganar en el segundo tiempo”, indicó el técnico luso nada más arrancar su comparecencia ante los medios.