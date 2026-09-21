Ángel Cotán 21 SEP 2026 - 08:58h.

El exportero va más allá de las no expulsiones del Atlético de Madrid

Las ocho acciones que Mourinho reclama favorables al Barça y el Atlético y contra el Real Madrid: "Es para reír"

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El Real Madrid cayó derrotado en el derbi del Metropolitano y acabó muy indignado con el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz. Más allá de la rajada histórica de José Mourinho, el club blanco mostró su malestar en sus canales oficiales, ya que entiende que las decisiones del trencilla condicionaron el resultado final. Más allá de la polémica que rodea el choque ante el Atlético de Madrid, Santi Cañizares explica lo que ocurre.

En el que fuera portero internacional analizó la actuación de Miguel Ángel Ortiz en su última intervención en El Partidazo de COPE. No obstante, Cañizares no se deja engañar por una actuación arbitral y explica los verdaderos problemas del Real Madrid.

Santi Cañizares va más allá del arbitraje del Atlético - Real Madrid

El ahora tertuliano entiende el cabreo madridista por las posible expulsiones colchoneras, pero no se detiene ahí: "Si bueno, Mourinho tiene razón y los madridistas tienen razón. Los árbitros no le han ayudado, pero mi pregunta es... ¿Qué sería del Real Madrid con tres puntos más? Hoy gana porque se queda con un hombre menos el Atlético en la primera parte y gana... Sigue teniendo los mismos problemas".

A partir de ahí, Santi Cañizares, que entiende que los grandes errores del Madrid son la renovación de Vinicius, el no fichaje de Rodri Hernández y el sobrecoste por Yan Diomande, expuso los errores de la planificación: "Los mismos errores del verano y los que creo que le van a castigar esta temporada. Esto se paga porque la gestión y la decisión... digamos que Diomande me parece que es buen jugador, pero se paga el doble, era un canon que había que pagar para que los representantes de Vinciius dijeran que sí".

Aunque entiende que tampoco se ha acertado en el banquillo, el exportero puso el foco en Vinicius: "Lo de Mou es lo de menos, no acierta con el técnico el Madrid, pero esto lo va a venir lastrando toda la temproada. Vinicius es un jugador muy mediático y seguramente que es bueno para el negocio en el exterior, pero es un jugador que ahora mismo resta mucho más que aporta. Te puedes permitir un jugador sin correr, dos ya...".

Así fue la revisión VAR del Cuti Romero

Miguel Ángel Ortiz, árbitro del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Metropolitano, revisó este domingo la entrada de Cristian ‘Cuti’ Romero a Jude Bellingham por “confusión de identidad”, no por si era tarjeta roja, y expulsó a Dean Huijsen porque “no hay disputa del balón” y Thibaut Courtois “no está a distancia de llegar”.

Así lo reflejan los audios del VAR del derbi de este domingo, publicados en las redes sociales por la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga.

En la tarjeta amarilla a ‘Cuti’ Romero, reclamada por el Real Madrid como roja, Daniel Jesús Trujillo, árbitro del VAR, avisa a Miguel Ángel Ortiz, que ya había amonestado a Bellingham en ese choque: “Te recomiendo una revisión para que valores un potencial error… Una confusión de identidad”.

“Yo observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid. Y el jugador del Madrid es el que toca balón”, añade el árbitro del VAR.

“Ok. Voy a cancelar la amarilla para el jugador del Madrid y voy a sacar amarilla al jugador del Atlético de Madrid”, concluye el árbitro del campo sobre la acción en el minuto 39.

En la segunda jugada que intervino el VAR, en el minuto 51, tras sancionar con penalti y tarjeta amarilla el agarrón de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone, Daniel Jesús Trujillo transmite a Miguel Ángel Ortiz: “Te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por ‘dogso’, por sujetar al adversario sin disputa”.

“Estoy delante de la pantalla ya”, le dice Ortiz.

“Yo observo que el jugador del Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputa de balón en una ocasión manifiesta de gol”, añade el árbitro desde el VAR

“Vale, ¿Me puedes dar una amplia por favor, que quiero ver dónde esté el portero? Yo ahí he interpretado que puede llegar el portero. Controla… Vale, el portero no está a distancia de llegar. Efectivamente, no hay disputa de balón. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti”, concluyó Ortiz Arias, que expulsa a Huijsen.