Fran Fuentes 21 SEP 2026 - 07:46h.

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La séptima jornada de LALIGA EA SPORTS estuvo cargada de polémica, desde las protestas por el arbitraje en el derbi entre Real Madrid y Atlético hasta la patada en la cabeza del Cucho Hernández a Ximo Navarro durante el Deportivo de A Coruña - Real Betis. Esta última acción también ha sido repasada en El Chiringuito, donde Josep Pedrerol se ha mostrado visiblemente sorprendido por la ausencia de castigo: "¿No te parece un escándalo?", llega a preguntar.

Quim Doménech explica la acción: "Yo creo que la opinión del árbitro es que es sin querer y no le ve", comenta, mientras que varios tertulianos a la vez acuerdan que la involuntariedad no le exime de culpa. Es entonces cuando Juanfe Sanz intenta explicar la jugada: "Esta es una acción en la que un jugador intenta prolongar hacia atrás el balón, teniendo la malísima suerte de que después de tocar el balón de manera defectuosa, le impacta. ¿Es una acción de roja? Puede ser. ¿Estamos hablando de una acción, de un error horrible y escandaloso? Yo estoy más cerca de la roja", razona.

En este sentido, Cristóbal Soria cree que no hay que darle tantas vueltas: "Si tú levantas el pie con la bota en forma de plancha a esa altura, solamente te puedes encontrar con situaciones como estas. Ya está, pero no queramos justificarlo todo, Juanfe. Esto es roja. Punto". Posteriormente, pasan a escuchar el audio del VAR, tras el cual, tampoco se corrige la acción.

Quim Doménech explica un detalle del propio audio del VAR, y es el contacto del Cucho Hernández, previo al impacto sobre Ximo Navarro: "Lo importante es lo de toca primero el balón. Lo de toca primero el balón me parece muy significativo. Pero vamos a ver que el movimiento que está haciendo con la pierna forma parte de dar ese toque de balón", explica. Algo con lo que Josep Pedrerol no está muy de acuerdo: "Que toque el balón no significa que nos quede esa roja", asegura.