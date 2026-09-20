Giuliano Simeone pasa de Mourinho y confiesa su secreto tras el derbi: "Le dedico las 24 horas al día"

Juan Pérez 20 SEP 2026 - 20:51h.

El argentino fue el jugador más determinante en la victoria del Atlético de Madrid

Simeone pide respeto para los árbitros tras la polémica en rueda de prensa: "No vale por más que te llames Mourinho"

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El partido de Giuliano Simeone es de los que vuelve a conectar a la grada con un jugador hasta el punto de elevarlo a los altares, no solo por la victoria, sino por la demostración de intensidad. El argentino ha sido el conector del Atlético de Madrid en el derbi no solo por su forma de encarar el partido, sino por la superioridad en esos aspectos del juego como la picardía o la energía, claves en los dos goles rojiblancos para la victoria.

Las quejas a los árbitros de Mourinho o las propias críticas a Giuliano hace unos días parecen algo ajeno a la actuación del hijo del Cholo después de triunfar ante el Real Madrid. La forma de provocar el primer penalti así como la roja de Huijsen y la asistencia de gol a Jonathan David son el resumen perfecto de un encuentro donde se ha desfondado y ha demostrado ser uno de los líderes que da la cara en cada choque, tanto con el balón en juego como en el enfrentamiento verbal con las estrellas madridistas.

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La explicación a esa pasión está en la forma de entender el fútbol desde la juventud, y así lo explica Giuliano tras la victoria rojiblanca: “Siempre desde muy chiquito que me habrán visto ver al Atlético de Madrid tantos partidos y tantos derbis, es muy importante; y es una forma de la que siento y cómo juego estos partidos. Es mi manera de ser, mi manera de vivir y siempre intento dar el máximo sea cual sea el rival que tengo enfrente. Intento vaciarme por completo en la cancha, como haría cualquier jugador o aficionado que pueda jugar”, confirmó.

Con críticas a las espaldas esta semana, su respuesta es firme: “Intento trabajar siempre al máximo para el Atlético de Madrid. Dedico mi vida las 24 horas del día para estar en la mejor forma posible para poder ayudar al equipo. Soy muy intenso en querer mejorar, en querer hacer las cosas, en mejorar tácticamente y las no virtudes que tengo; y explotar las virtudes que tengo. Siempre con la humildad de estar con los pies en la tierra, que nadie me va a regalar nada y siempre intento dar el máximo para mi equipo”, remarcó.

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De puntillas sobre Mourinho y los árbitros

Con respecto a los colegiados, Giuliano sigue la línea de su padre al evitar siquiera analizar su trabajo: “Tengo mucho respecto por los árbitros. Son personas. A veces aciertan, a veces se equivocan. Si tomaron esa decisión es porque lo vieron de esa manera, pero tengo mucho respeto por ellos, porque primero son personas”, declaró.

De la misma forma evitó la confrontación con Mourinho tras las quejas arbitrales del portugués: “La verdad que siempre nos focalizamos en nosotros. No consumimos nada de lo que es afuera, del exterior. Y ésas son noticias que sacan ustedes que están trabajando para eso. Nos focalizamos en jugar, en mejorar, en seguir mejorando como grupo e individualmente para ser mejores”, finalizó.