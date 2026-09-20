Pablo Sánchez 20 SEP 2026 - 17:30h.

La opinión de los expertos arbitrales por el pisotón del Cuti a Bellingham en el derbi y la novedad del VAR

La tensión del derbi fue en aumento con el paso de los minutos

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Los nervios y la tensión en el derbi entre el Atlético y el Real Madrid fueron a más con el paso de los minutos. Durante el choque fueron Arda Güler y Baena los que protagonizaron continuos piques que el colegiado Ortiz Arias fue mediando como pudo. Sin embargo, tras el pitido final de la primera parte, se desencadenó otra trifulca entre dos jugadores que no partían de inicio en el derbi.

En esta ocasión tanto Hjulmand como Rüdiger se enzarzaron a su entrada por el túnel de vestuarios. Ambos se recriminaron ciertas acciones del encuentro y, cuando se encontraban cara a cara, compañeros de uno y otro equipo tuvieron que intervenir para que el problema no fuese a más. El pique, lejos de diluirse, acabó con dos damnificados en uno y otro equipo. Tiempo de Juego rescató en su cuenta de X lo sucedido en el intermedio.

Dos integrantes de Atlético y Real Madrid fueron expulsados y no pudieron sentarse en sus respectivos banquillos al comienzo del segundo tiempo. Ninguno de los protagonistas de dicho pique sufrió amonestación alguna.