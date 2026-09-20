Álvaro Borrego 20 SEP 2026 - 12:51h.

El centrocampista considera que el Sánchez-Pizjuán es "uno de los campos más difíciles de Primera", de ahí que este fuese su partido más difícil desde que firmó por el Barcelona

El lamento de Luis García Plaza: "En la primera parte tienes que irte ganando 2 o 3-1"

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Rodri Hernández fue el principal sostén defensivo del FC Barcelona en su visita al Sánchez-Pizjuán. El conjunto que dirige Hansi Flicks tuvo el partido más difícil de la temporada, después de haber goleado en los siete compromisos anteriores. Una dura prueba que por momentos puso contra las cuerdas al equipo más en forma del planeta, de ahí que el Balón de Oro quisiera poner en valor el trabajo del Sevilla FC, quien por momentos les hizo tener "los pies en la tierra".

Las dificultades contra el Sevilla: "Nuestra intención era hacer siete de siete antes del parón. Objetivo cumplido, el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy ha sido el partido más complicado desde que hemos empezado. Crédito al Sevilla porque ha hecho un grandísimo partido. Hemos hecho una primera parte donde nos hemos equivocado y una segunda parte muy buena. A veces si no te salen las primeras acciones no hay que seguir insistiendo en el mismo error, hemos perdido muchos balones que era lo que querían, eran muy fuertes por dentro y era un partido de tener un poco más de calma y ahí abrir los espacios, que es lo que hemos hecho en la segunda parte. Nos han penalizado mucho las pérdidas tontas, los errores y ellos tienen jugadores fuertes y físicos".

Pleno de victorias en siete jornadas: "Nosotros tenemos los pies en la tierra. Sabemos la dificultad que conlleva cada partido. Evidentemente vamos a por todo y si podemos hacer la mayor cantidad de goles, pero entendemos que todos los partidos serán complicados y para nada esperamos ganar de goleada siempre. El Pizjuán es uno de los campos más difíciles de primera y hoy lo han demostrado".

En Nervión nunca es fácil: "Es una victoria muy importante, con un gran aprendizaje. Sabíamos que era un campo muy complicado. Ellos han hecho un gran partido, un equipo muy muy rocoso que sabía a lo que jugaba y nos ha costado entrar. Hemos cometido demasiados errores no forzados. Con Guardiola decía una cosa que es verdad, no hay sistema que pueda suplir perder el balón sistemáticamente, era más cuestión de no perderla".