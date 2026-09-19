Basilio García Sevilla, 19 SEP 2026 - 21:11h.

Una imagen que ejemplifica la situación societaria de la entidad

Del Nido Benavente reaparece recordando su época en la cárcel: "Te das cuenta"

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Las aguas en el Sevilla FC bajan mucho más calmadas desde que la pelotita entra. Lógico, por otra parte, en un club de fútbol cuya actividad está intrínsecamente relacionada con todo lo que sucede en el terreno de juego. Hace tiempo que no se escucha demasiado sobre la posible venta de la entidad, pero lo que está claro desde hace meses es que todas las familias están alineadas para ello.

Este sábado, en los prolegómenos del partido ante el FC Barcelona, se ha producido una imagen que resume a la perfección la situación societaria de la entidad, y que ha podido ser captada por las cámaras de El Chiringuito TV.

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A la entrada por la puerta de cristales, José María del Nido Benavente se ha encontrado con el secretario del consejo Alberto Pérez Solano, abogado del club y archienemigo del expresidente… hasta hace solo unos meses. Lo que hace un tiempo podría significar incluso un encontronazo que acabara en los juzgados, ahora ya se ha traducido en un cariñoso apretón de manos y un abrazo entre los dos protagonistas, sonrientes y sinceramente encantados de volver a verse.

La clave de la venta

En estos momentos, con el equipo funcionando y sin ofertas que hayan salido a la luz pública, la venta del club parece más parada que nunca. La vorágine de finales de mayo, cuando expiró el plazo dado a Sergio Ramos, se fue relajando paulatinamente y la novedad es que no hay noticia.

Entonces, Del Nido Benavente se alineó por primera vez con el resto de las familias propietarias de los grandes paquetes -con comunicado conjunto incluido- y, por ende, con Pérez Solano. El expresidente puso en manos del abogado del club sus acciones para encontrar una venta conjunta que satisficiera a todos los grandes paquetes. La imagen de este sábado no hace sino confirmar que la guerra entre el consejo y el expresidente ya acabó con la posible venta como bandera blanca de la paz.