Pablo Sánchez 19 SEP 2026 - 19:52h.

Florentino Pérez se da un baño de masas en Ceuta y niega que su visita tenga que ver con las camisetas

El encuentro está previsto para el próximo 30 de septiembre

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El Ministerio del Interior ha solicitado que se cancele el partido amistoso de la selección española sub 20 de fútbol contra la de México previsto para el 30 de septiembre en Ceuta, por la "presión migratoria existente y el contexto de conflictividad social que trae consigo", según informa el diario El Mundo y pudo confirmar EFE en fuentes de la Real Federación Española de Fútbol.

A través de una carta remitida por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a la RFEF, a la que ha tenido acceso en exclusiva El Mundo, Interior exige la inmediata cancelación del encuentro al afirmar que no está en condiciones de garantizar la seguridad del encuentro.

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Según Interior, "es ineludible considerar la situación excepcional que actualmente atraviesa la ciudad autónoma como consecuencia de la presión migratoria existente". El partido, que fue programado por la RFEF como muestra de apoyo a los ceutíes, no figura en la agenda de encuentros programados en la web de dicho organismo.

Louzán confirma la presencia de la selección en Ceuta

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ya confirmó hace unos días la presencia de la selección española en Ceuta próximamente, aunque recalcó que no se trataría de la absoluta debido a las dimensiones del estadio Alfonso Murube.

"Vendrá pero ya estamos trabajando para ello porque tengo un cariño especial a esta ciudad y a un equipo como el Ceuta, que está en el fútbol profesional en Segunda División y que está dando muchas alegrías a los ceutíes. Es un territorio español 100%, que quiere vivir aquí un partido de la selección pero no será la absoluta porque no hay posibilidades en el actual campo”, expresó el máximo dirigente de la RFEF.