Pol Lorente, la mano derecha de Aguirre también está: quién es y cuándo empezará a trabajar con el Valencia CF

David Torres 19 SEP 2026 - 16:58h.

Principio de acuerdo con Javier Aguirre para que entrene al Valencia CF

Catalán, ha estado con él en Egipto, Mallorca y México

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ValenciaJavier Aguirre está a un paso de convertirse en entrenador del Valencia CF, pero para que el ‘Vasco’ aterrice en Mestalla hay una pieza que todavía debe encajar. El principio de acuerdo alcanzado con el mexicano está muy próximo, pero la operación también pasa por desbloquear algunos flecos contractuales y del equipo. Uno de ellos, la salida de Pol Lorente, su hombre de confianza, y que actualmente pertenece a la selección mexicana, ha quedado resuelto. El ‘Vasco’ ya ha dado su OK al Valencia, pero quiere hacerlo con varios ayudantes de su confianza, miembros de su cuerpo técnico que considera prácticamente imprescindibles y, entre todos ellos, destaca Pol Lorente.

En ese sentido, según ha adelantado el periodista Javi Nácher, el acuerdo es total también con Pol Lorente y la idea es que el jueves próximo estén ya al frente del equipo en Paterna.

Mucho más que un preparador físico

Pol Lorente tiene 38 años y nació en Berga (Barcelona). Su relación profesional con Aguirre comenzó en Egipto y desde entonces ambos han construido una relación que va mucho más allá de la preparación física. Lorente es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y posee también el título de entrenador. El Mallorca llegó a definirlo como “asistente y preparador físico” del técnico mexicano.

Su trayectoria junto al ‘Vasco’ explica su importancia: trabajó con él en Egipto, Leganés, Monterrey y Mallorca, acumulando más de 200 partidos como preparador físico dentro de sus cuerpos técnicos.

No es, por tanto, una pieza intercambiable. Conoce la metodología de Aguirre, participa en el trabajo táctico y forma parte de su círculo de máxima confianza.

Rafa Márquez también lo quiere

El problema nacía porque Lorente acaba de entrar en el nuevo cuerpo técnico de Rafa Márquez en la selección mexicana. La Federación Mexicana lo anunció como preparador físico junto a nombres como Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado, Vidal Paloma y Xabier Mancisidor. Eso obligó ahora a negociar su salida. La parte mexicana entiende su importancia, pero Aguirre quiere recuperar a su mano derecha para iniciar el proyecto valencianista y contaba con él a toda costa

Toni Amor, el otro hombre de confianza

Junto a Lorente, Aguirre cuenta también con Toni Amor, técnico mallorquín que ya formó parte de su cuerpo técnico. El balear aporta conocimiento del fútbol español y sería otra pieza del equipo que el ‘Vasco’ quiere construir en Mestalla.

Para Aguirre, fichar por el Valencia no consiste únicamente en sentarse en el banquillo: también quiere llevar consigo al equipo que le ha acompañado durante años. El jueves deberían estar ya al pie del cañón.