David Torres 19 SEP 2026 - 01:16h.

Si nada se tuerce, firmará hasta final de año con otra temporada opcional

Javier Aguirre sube un peldaño y se coloca en la pole para dirigir al Valencia CF

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ValenciaJavier Aguirre será, salvo giro de última hora, el próximo entrenador del Valencia CF. El club y el técnico mexicano han avanzado durante las últimas horas hacia un principio de acuerdo que deja la operación muy próxima y apunta a su llegada a Valencia a principios de la próxima semana. El ‘Vasco’ ya había dado su OK a la posibilidad de asumir el banquillo valencianista y ahora Braulio Vázquez ha dado un paso más para convertir la predisposición en un principio de acuerdo. No está totalmente cerrado pero, a estas alturas, sería una sorpresa que hubiera un giro radical.

La operación se ha acelerado en las últimas horas y, tal y como ha avanzado À Punt Radio, Aguirre ha dado su OK a la operación y firmará por lo que queda de temporada y se ganará sobre el campo la posibilidad de ampliar su contrato. En ese sentido, según ha podido saber ElDesmarque, el técnico mexicano (sus agentes) han aceptado la propuesta económica y deportiva y, si el Valencia la ejecuta, estará cerrada. De hecho, lo normal es que venga a principios de la semana próxima.

Aguirre pasó de ser uno de los candidatos a convertirse en la primera opción del director deportivo y las conversaciones han permitido avanzar también en las condiciones económicas. El Valencia ya había concretado con el técnico las cantidades que estaría dispuesto a asumir, dentro de la necesidad del club de ajustar el coste del nuevo entrenador.

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Aguirre, el elegido tras despejarse el camino

La llegada del mexicano es el resultado de un casting que ha ido perdiendo candidatos. Ernesto Valverde dijo que no y José Luis Mendilibar también quedó descartado, mientras otros perfiles como Rudi García siguen teniendo como principal hándicap su falta de experiencia en LALIGA.

Aguirre, en cambio, conoce perfectamente el campeonato después de haber dirigido a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Esa experiencia ha sido determinante para que su perfil gane enteros.

Además, su predisposición ha sido total. El mexicano quiere volver a LALIGA y le seduce especialmente el reto de dirigir al Valencia, un club que conoce por sus años enfrentándose a él desde distintos banquillos.

Un parón para cambiar el rumbo

El calendario también favorece la operación. Si se cumplen los plazos previstos, Aguirre podrá aterrizar en Valencia a comienzos de la semana y disponer del parón internacional para trabajar con la plantilla antes del siguiente compromiso liguero.

El objetivo es inmediato: cambiar la dinámica de un equipo que ha arrancado con problemas y que necesita recuperar competitividad. La victoria ante el Alavés dio oxígeno al Valencia y a Óscar Sánchez, pero Braulio siempre tuvo claro que aquella solución era provisional.

Ahora el interino puede dejar paso al definitivo. Javier Aguirre está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Valencia CF. Falta la firma oficial, la llegada y el anuncio. Pero el camino que empezó hace unos días está ya en su última curva.