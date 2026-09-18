Joaquín Anduro 18 SEP 2026 - 20:42h.

Zidane también explicó por qué no convoca a Benzema

Mbappé alimenta el debate sobre el Balón de Oro y el discurso de Lamine Yamal: "Que vuelva al Real Madrid"

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Tras 14 años de Didier Deschamps al frente de Francia, Zinedine Zidane es el nuevo seleccionador galo y este viernes ha ofrecido su primera convocatoria tras ocupar el banquillo de los bleus. Una lista con muchas novedades con respecto al Mundial, hasta 10 jugadores, en la que no estará Aurélien Tchouaméni pero sí Kylian Mbappé, a quien Zizou ha refrendado como capitán acabando con el debate de sus ayudas defensivas.

En sala de prensa en Clairefontaine, el exjugador y exentrenador del Real Madrid ha confirmado que el delantero madridista seguirá portando el brazalete en esta nueva etapa y se molestó al ser preguntado por su poca participación en la presión: "Es un problema sin fundamento y un debate falso. Esto va a haber que gestionarlo como con el resto de jugadores. Es un debate absurdo. Cuando no tengamos el balón vamos a tener que esforzarnos y Kylian va a defender como uno más".

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Además, Zinedine Zidane se mojó sobre la posición ideal de Mbappé, declarándose partidario de la banda izquierda, ya que cree que el puesto de delantero centro "no es su mejor posición" aunque pueda jugar en las tres de ataque. Sobre lo que no quiso meterse el marsellés fue sobre la polémica de las camisetas de apoyo a Ceuta con Kylian y Konaté ni sobre las elecciones francesas de 2027, centrándose en temas deportivos.

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Zinedine Zidane explica las ausencias de Tchouaméni y Benzema

También habló Zizou sobre otro jugador del Real Madrid como Tchouaméni, al que ha dejado fuera de esta lista por precaución ante su último lesión: "Es un jugador que apenas ha jugado, ha estado de baja dos meses y sólo ha sido titular una vez. Creo que para su proceso de recuperación, era mejor que se quedara en Madrid. Tenemos cuatro partidos importantes ahora en el parón y era mejor que se quedara en Madrid y siguiera preparándose".

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue el de Karim Benzema, descartando Zidane su convocatoria junto a la de otro veterano como N'Golo Kanté: "He pasado años extraordinarios con él en Madrid, le conozco bien y le adoro y admiro pero es un poco lo que pasa con N'Golo, ahora necesito ver a jugadores y perfiles más jóvenes. Esto no resta nada de su trayectoria con la selección francesa a nivel internacional y de clubes".