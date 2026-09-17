Primera titularidad juntos cuatro meses después de su pelea en el vestuario

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Cuatro meses después de su pelea, Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni vuelven a reencontrarse sobre un terreno de juego. Los dos jugadores del Real Madrid protagonizaron uno de los episodios más desagradables del pasado curso, cuando se pelearon y llegaron a las manos dos días consecutivos en el vestuario de Valdebebas, en un tramo final de temporada marcado por la decepción y la tensión entre los propios futbolistas.

Valverde se golpeó la cabeza y se perdió varios partidos de ese tramo final de curso, mientras que Tchouaméni ha sufrido unas molestias musculares en este inicio de temporada que le han impedido jugar durante los primeros encuentros. Poco a poco, todo eso va quedando atrás, tal y como se mostró tras el pitido final en el Martínez Valero.

El abrazo entre Fede Valverde y Tchouaméni que nadie vio

El Real Madrid acababa de ganar un partido que se le complicó en el tramo final, tras firmar otra vez una segunda parte decepcionante. El gol de Carlos Espí en el añadido permitió sumar otros tres puntos más al cuadro madridista justo antes del derbi, que se antoja fundamental para medir la transformación de equipo de José Mourinho.

Tras el pitido final, se dio una imagen que casi nadie percibió: Fede Valverde y Tchouaméni volvieron a abrazarse. Todos los futbolistas blancos se felicitaban por el triunfo en el centro del terreno de juego cuando el francés extendió las manos al uruguayo, que reaccionó de forma positiva. Se choraron las manos y acabaron abrazados.

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Valverde y Tchouaméni fueron titulares de manera conjunta por primera vez desde que se dio la pelea. Una semana antes, ya habían coincidido por primera vez en el terreno de juego durante el partido ante el Inter, cuando el galo disputó los últimos minutos, algo que se volvió a repetir el fin de semana ante el Rayo. La pelea del pasado mes de mayo parece haber quedado atrás y, con el paso del tiempo, los dos futbolistas han recuperado la cordialidad.