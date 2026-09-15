Alineaciones confirmadas de Elche y Real Madrid en la jornada 6 de LALIGA

Ángel Cotán 15 SEP 2026 - 20:14h.

Un partido en el que se vislumbran algunas rotaciones

El Elche rompe con las teorías arbitrales del empate del Athletic: "Aceptar cada fallo"

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El Martínez Valero acoge esta noche un encuentro de dinámicas totalmente opuestas. El Elche CF, penúltimo clasificado tras cinco jornadas ligueras, se verá las caras con todo un Real Madrid. El equipo blanco, en el segundo escalón de la tabla, tratará de reducir distancias con el líder. Por su parte, el conjunto ilicitano sueña con su primera victoria del curso a lo grande.

En esta jornada intersemanal, los pupilos de José Mourinho aspiran a igualar los quince puntos del FC Barcelona y tratará de tumbar a un rival que viene de ofrecer una buena imagen en San Mamés. Con el derbi madrileño del Metropolitano de fondo, el conjunto merengue muestra algunas rotaciones.

En el equipo de Martin Anselmi se afronta este duelo con ilusión, pero también con mucha necesidad. La visita del Real Madrid y el desplazamiento a Cornellà son las últimas oportunidades que tiene el Elche de estrenar su casillero de victorias antes del largo parón de selecciones que está por llegar.

La alineación confirmada del Elche CF

Este es el once que pone en liza Martin Anselmi: Matías Dituro volverá a ser el encargado de defender los tres palos del Martínez Valero. Futbolistas como Valera, Redondo o Marc Aguado se mantienen en el once.

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El once titular del Real Madrid

José Mourinho apuesta de inicio por los siguientes futbolistas: El técnico luso mantiene a Thibaut Courtois en portería. El guardameta belga contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por Trent y Marc Cucurella en los laterales, así como una pareja de centrales compuesta por Konaté y Dean Huijsen.

En la medular, Fede Valverde y Tchouaméni buscarán el equilibrio, mientras que Arda Güler volverá a ser el hombre clave en tres cuartos de campo. En banda derecha, Yan Diomande; en banda izquierda, Vinicius Júnior; y en punta, Kylian Mbappé.