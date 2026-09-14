Ángel Cotán 14 SEP 2026 - 18:57h.

Martín Anselmi responde a la polémica dos días después

El sincero mensaje de Edin Terzic a la afición del Athletic: "Es lo que veo y lo que siento"

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El Athletic Club prepara su visita al Ciutat de València tras dos partidos consecutivos en San Mamés. Tras bordarlo ante el Atlético de Madrid, el equipo de Hansi Flick pinchó ante el Elche CF. Aunque consiguió rescatar un punto en el tramo final, muchos contaban con los tres puntos ante un conjunto que llegaba a Bilbao tras encadenar tres derrotas ligueras.

El equipo ilicitano rozó el triunfo en La Catedral, pero el tanto de Iñaki Williams selló las tablas. El gol del capitán rojiblanco fue objeto de debate para muchos aficionados por una posible falta previa a un defensor del Elche. Este lunes, Martín Anselmi rompe con las teorías arbitrales.

El Elche rompe con las teorías arbitrales sobre el Athletic

En sala de prensa, y con motivo del próximo encuentro ante el Real Madrid, el técnico del Elche respondió a la polémica arbitral que ha rodeado al gol de Iñaki Williams. El entrenador ilicitano, lejos de aferrarse a la excusa, rompió con todas las teorías: "Creo que a nosotros los entrenadores no nos toca opinar sobre cada decisión arbitral. Creo que los árbitros tienen todas las herramientas hoy en día en el fútbol para poder tomar cualquier determinación. Tienen las ayudas suficientes para tomar cualquier decisión, y si tanto el VAR como el árbitro del encuentro determinaron que terminase siendo gol, evidentemente ellos son los que analizan todas las jugadas y habrá sido gol legal. Después están ustedes para opinar lo que quieran, así como de los futbolistas o entrenadores. También tiene que opinar de los arbitrajes porque es el trabajo de ustedes y a través de la opinión se generarán las polémicas que se generan. En lo que a nosotros nos compete, nos toca competir y aceptar cada fallo arbitral porque es algo que no controlamos".

El resto de declaraciones de Martín Anselmi

El argentino afirmó que su equipo se enfrenta a un gran rival “con mucha jerarquía”, pero destacó que el empate en Bilbao, por la forma de competir de sus jugadores, ha generado en el grupo “fortaleza” y unidad. “Este es el camino a transitar”, añadió el preparador, que incidió en que su equipo no le puede dar grandes espacios a los jugadores del Real Madrid.

Anselmi descartó que vaya a plantear el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports pensando en el siguiente, del próximo viernes ante el Espanyol de Barcelona, pero precisó que “hay que ser inteligentes para administrar las cargas de trabajo”.

El rosarino no descartó modificar “algunas estructuras tácticas” para hacer frente al Real Madrid, ya que recordó que su equipo tiene la “capacidad” de adaptarse a diferentes circunstancias en un mismo encuentro. El técnico confirmó que el central argentino Kevin Lomónaco, único refuerzo que aún no ha debutado, sigue con su proceso de adaptación y aseguró que la fórmula para frenar a jugadores con la velocidad y el talento de Kylian Mbappé o Vinicius Jr. es hacer “ayudas constantes para interrumpir su camino a la portería”.

“Hay que estar concentrados y atentos, no les puedes regalar nada, porque un segundo tarde se paga caro ante este tipo de jugadores”, apostilló Anselmi, que se congratuló de que su centrocampista Facundo Buonanotte haya encontrado “la chispa” que necesita para brillar. “Cuanto más tiempo tengamos la bola, más va a lucir él”, incidió el argentino, quien calificó como “un privilegio” enfrentarse por primera vez a un entrenador de la experiencia del portugués Jose Mourinho. “Los mejores maestros que tenemos los entrenadores son los rivales, porque son los que contrarrestan tus ideas y te llevan a aprender nuevas formas de ganar”, finalizó.