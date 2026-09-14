José Mourinho desplaza a 24 jugadores a tierras ilicitanas

El extraño final de la rueda de prensa de Mourinho: "¿Ninguna pregunta sobre los penaltis?"

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El Real Madrid empieza a vaciar la enfermería. Tras un inicio de curso que ha estado marcado por la plaga de bajas, con su punto álgido en el duelo ante el Inter debido a la sanciones arrastradas de la temporada anterior, José Mourinho empieza a disponer de una plantilla casi al completo, con las tres únicas ausencias de cara al partido ante el Elche CF de los lesionados de larga duración.

El club blanco ha confirmado este mismo lunes una lista en la que sólo faltan tres jugadores: Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy. De estos tres, el central podría ser el primero en reaparecer, pues se le espera para después del parón de selecciones. Con Mendy es difícil establecer una fecha, mientras que a Rodrygo no se le espera, como mínimo, hasta diciembre.

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Esto significa que todos los jugadores que arrancaron entre algodones el curso han dejado a un lado sus molestias. Son los casos de Tchouaméni, Thiago Pitarch, Asencio o Rüdiger, que, cada uno a su ritmo, ha ido entrando en la dinámica del equipo durante las últimas semanas.

El Real Madrid, listo para rotar

La recuperación de efectivos permitirá a José Mourinho hacer rotaciones en una semana que, a priori, es propicia para ello, ya que hay Liga entre semana, hubo Champions la semana pasada, tendrán que visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano el próximo domingo y se avecina un parón de selecciones de tres semanas.

De momento, tras seis partidos oficiales, el único jugador que ha disputado todos los minutos es Thibaut Courtois, seguido de Kylian Mbappé (539') y Vinícius (530'). Por contra, hay siete que todavía no han llegado a debutar, entre los que se incluyen a los tres lesionados de larga duración: Endrick, Thiago Pitarch, Asencio, Lunin, Mendy, Rodrygo y Militao.