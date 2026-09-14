Mourinho pasa de Lamine Yamal y su reivindicación del Balón de Oro: "Lo respeto, pero no comento"
El técnico blanco responde a las preguntas de la prensa y de actualidad de los últimos días
Los 23 minutos mágicos de Arda Güler: de los cinco pases clave a su asistencia a Mbappé
José Mourinho ha comparecido en sala de prensa. La rueda no para y el Real Madrid se enfrenta en esta sexta jornada, de carácter intersemanal, al Elche CF en el Estadio Martínez Valero. El técnico luso ha respondido a varias de las cuestiones de actualidad en torno a la plantilla, de su gestión y de algunos jugadores en concreto. También ha respondido a la gestión con Vinicius Júnior y ha dejado pasar la oportunidad de responder a Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, quien cree que él merece el Balón de Oro por encima de Kylian Mbappé. A continuación, sus palabras.
Cuándo llegará la mejor versión de Vinicius: "La mejor versión es marcar. Obviamente asistir es importante Trabajar para el equipo es importante. La entrega, la solidaridad, el trabajo colectivo. El trabajo del día a día que también es importante y lo hace muy bien. Pero existe otro Vinicius. Existe un Vinicius que ha eliminado al Benfica la temporada pasada en partidos igualados. Principalmente los dos en la fase eliminatoria. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel pero estoy contento con él.
¿Ve a Arda Güler ya en el top top top?: "De su evolución hay gente que está más capacitada que yo para hablar. Hay gente que está aquí abajo que trabaja con él desde que ha llegado. Que obviamente me pasan informaciones también a nivel físico, cómo ha crecido, cómo se ha transformado a nivel físico. Pero para mí la calidad del juego es increíble. La visión, la decisión, la organización del juego, la estabilidad que da al juego del equipo, la creación. Para mí es un jugador con un potencial fantástico que tiene ya números muy interesantes. Obviamente que con análisis más profunda que hacemos nosotros, que los números no vienen solamente en asistencia y gol. Son números más profundos y análisis más profunda. Es un chico que tiene una influencia grande, como dices tú. A lo mejor no quiero ir tan lejos y decir top, top, top tres veces. Pero seguramente top, top ya estamos por ahí".
¿Qué necesita el Madrid para que en tres meses se vea su mejor versión?: "No, no... a lo mejor no me... si yo pido tres meses, los otros piden diez años. A lo mejor me he hecho entender mal o comuniqué mal. Cuando digo tres meses digo obviamente que espero dentro de tres meses estar mejor de lo que estamos hoy. Pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de tres meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad. La capacidad que tengo es que cada partido, cada entrenamiento el objetivo es siempre mejorar. Y cuando hacemos un partido y lo analizamos y trabajamos sobre las cosas buenas y las cosas menos buenas pues yo pienso siempre que un equipo cuanto más tiempo está junta, cuanto más tiempo tiene esta estabilidad de trabajo con un entrenador pues tiene más capacidades de ser más fuerte.
El Real Madrid más presionante: "No creo que es posible presionar alto 90 minutos, no creo. Ni es nuestro perfil, ni hay muchos equipos en el mundo que tiene este perfil de lo hacer durante 90 minutos. Lo que tenemos que saber hacer cuando estamos altos nos comportamos de acuerdo con eso. Cuando estamos más bajos tenemos que también trabajar de un modo diferente. Para ser equipo más completo sobre el punto de vista defensivo pues el equipo tiene que saber hacer las dos cosas. Si me preguntas si me gusta bloco bajo, no me gusta. Pero hay perfiles de jugadores y de equipos más adaptados a eso y lo que yo no quiero es contradicciones entre lo que me gusta más a mí y las calidades de mis jugadores. Intentando encontrar algo que nos define como equipo y para mí ese algo es esta capacidad de presionar alto, esta capacidad de recuperar alto, esta capacidad de matar en 3-4 segundos de transición que hemos hecho ya en diversos partidos. Pero después cuando el adversario tiene capacidad también de desarrollar su juego y hasta ahora he visto todos los equipos a tener esta capacidad, pues cuando estamos en bloco bajo no aceptarlo pasivamente en el sentido de decir que nosotros somos fuertes en contraataque, que tenemos gente ahí arriba que puede matar en contraataque y aquí estamos bien en bloco bajo. No quiero este tipo de mentalidad, pero tampoco quiero sufrir tanto en el sentido de que cuando estamos bajos pues el adversario te mete dos o tres tiros que te obligan al portero a hacer dos o tres paradones, sufrir ahí un poco con tres, cuatro o cinco saques de esquina. No quiero, es encontrar este equilibrio".
Lamine Yamal reivindica el Balón de Oro para sí mismo: "No, no opino, no voy a opinar sobre declaraciones de un jugador. Respeto las opiniones de todos, pero no lo comento".