Budimir, Valverde, Parejo, Jonas o Víctor Muñoz, los avales de Braulio Vázquez para volver al Valencia CF

Braulio Vázquez y sus fichajes en Osasuna y Valencia CF, jugadores que dejaron huella

Braulio Vázquez vuelve a casa, nuevo director deportivo del Valencia CF: todos los detalles

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Braulio Vázquez vuelve al Valencia CF más de una década después de abandonar Mestalla. El gallego regresa con el reto de reconstruir desde los despachos un proyecto que atraviesa un momento complicado y que le ha costado el puesto a su predecesor, Ron Gourlay, pero también a la secretaría técnica y a Carlos Corberán. Lo hace, eso sí con el aval de una primera etapa en la que participó en la llegada de algunos de los futbolistas más importantes del Valencia CF en la segunda década del siglo XXI. Ahí, y por supuesto en Pamplona, se labró una imagen como un director deportivo competente capaz de comprar barato y vender caro. La lista es extensa, aquí van algunos de sus principales avales.

Braulio en Osasuna

Braulio deja Osasuna con una colección de aciertos que explica buena parte del crecimiento del club rojillo. Rubén García, Sergio Herrera, Chimy Ávila y Ante Budimir son los nombres más evidentes de una política de fichajes que combinó rendimiento inmediato y capacidad para generar patrimonio. A ellos se suman operaciones como Lucas Torró, Pervis Estupiñán o Enzo Boyomo, además de apuestas por jóvenes como Aimar Oroz y Víctor Muñoz, este último convertido en una de las grandes operaciones económicas de la historia reciente del club (traspasado al Liverpool). No se trata solo de acumular nombres: Braulio participó en la construcción de un Osasuna que logró el ascenso a Primera, se asentó en la máxima categoría, alcanzó una final de Copa y regresó a Europa. 64 fichajes después, su legado en Pamplona es también una lista de futbolistas que aumentaron el nivel y, en muchos casos, el valor del equipo.

Todo ello además de firmar a técnicos como Mendilibar, Arrasate, Lisci o Vicente Moreno.

Braulio en el Valencia CF

Braulio se incorporó a la estructura deportiva en 2009, inicialmente junto a Fernando Gómez, que fue director deportivo hasta junio de 2010. En aquella primera temporada llegaron Miguel Ángel Moyá, Jérémy Mathieu, Bruno Saltor, Ángel Dealbert y Alejandro Domínguez. Mathieu y Feghouli, este último ya en la siguiente campaña, forman parte de aquellos fichajes a coste cero que terminaron dando mucho rendimiento al Valencia.

Soldado, Parejo y Diego Alves

Con Fernando Gómez fuera del club, Braulio Vázquez asumió la función de secretario técnico y empezó a tener un peso decisivo en la planificación. Su primer gran mercado fue el de 2010/11, con las incorporaciones de Roberto Soldado (10 millones), Tino Costa (6,5), Mehmet Topal (5,5), Aritz Aduriz (4,3) y Jonas (1,25), además de Ricardo Costa y Sofiane Feghouli, que llegaron libres.

La temporada siguiente llegó uno de los mercados más importantes de su etapa: Víctor Ruiz, Pablo Piatti, Adil Rami, Dani Parejo, Diego Alves, Sergio Canales y Antonio Barragán. Parejo y Alves acabarían convirtiéndose en dos referentes del Valencia durante muchos años. De hecho, Diego Alves y Dani Parejo llegaron a convertirse en referentes del equipo.

El contexto deportivo acompañaba. Unai Emery dirigió al Valencia durante toda esta primera parte de la etapa de Braulio y consiguió clasificar al equipo para la Champions League de forma consecutiva.

Pellegrino, Valverde y el final de Braulio

En 2012/13 cambió el banquillo. Mauricio Pellegrino sustituyó a Emery, aunque fue destituido en diciembre. Voro ejerció como interino y posteriormente llegó Ernesto Valverde, que estuvo cerca de devolver al Valencia a la Champions.

Braulio había apostado aquel verano por Sergio Canales (7,5 millones), Aly Cissokho (6), João Pereira (3,7), Fernando Gago (3,5) y Jonathan Viera (2,5). También llegaron Andrés Guardado, libre, y Nelson Valdez, cedido.

La última ventana de fichajes de Braulio fue la de 2013/14, con Miroslav Djukic en el banquillo. El Valencia incorporó a Dorlan Pabón (8 millones), Hélder Postiga (3), Nelson Valdez (3), Oriol Romeu (1 por la cesión), Míchel Herrero (420.000 euros) y Javi Fuego, libre.

Fue el peor tramo de su gestión. Pabón y Postiga no respondieron a las expectativas y el equipo comenzó la temporada con malos resultados. Braulio dejó el cargo en noviembre de 2013, cerrando una etapa en la que también dejó operaciones como Jonas o Javi Fuego, dos de los aciertos que destacan en el balance histórico.

En total, teniendo en cuenta las operaciones con coste de los datos de Transfermarkt, la etapa de Braulio supera los 100 millones de euros en inversión. Pero más allá de la cifra, su legado se explica mejor con nombres: Soldado, Parejo, Diego Alves, Rami, Feghouli, Javi Fuego, Jonas, Tino Costa, Mathieu o Canales.

Los principales fichajes de Braulio Vázquez por temporada

2009/10 — junto a Fernando Gómez: Miguel Ángel Moyá (5 M€), Jérémy Mathieu (libre), Bruno Saltor (libre), Ángel Dealbert (libre) y Alejandro Domínguez (libre).

2010/11 — Braulio: Roberto Soldado (10 M€), Tino Costa (6,5 M€), Mehmet Topal (5,5 M€), Aritz Aduriz (4,3 M€), Jonas (1,25 M€), Stankevičius (0,3 M€, cesión), Ricardo Costa (libre) y Feghouli (libre).

2011/12 — Braulio: Víctor Ruiz (8 M€), Pablo Piatti (7,5 M€), Adil Rami (6 M€), Dani Parejo (6 M€), Diego Alves (3 M€), Sergio Canales (2 M€, cesión) y Antonio Barragán (1,5 M€).

2012/13 — Braulio: Sergio Canales (7,5 M€), Aly Cissokho (6 M€), João Pereira (3,7 M€), Fernando Gago (3,5 M€), Jonathan Viera (2,5 M€), Andrés Guardado (libre) y Nelson Valdez (cesión).

2013/14 — hasta noviembre: Dorlan Pabón (8 M€), Hélder Postiga (3 M€), Nelson Valdez (3 M€), Oriol Romeu (1 M€, cesión), Míchel Herrero (420.000 €) y Javi Fuego (libre).