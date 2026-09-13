Juan Pérez 13 SEP 2026 - 21:35h.

El asturiano deja una fecha clave para reflexionar sobre su carrera en la F-1

Los datos de Madring para la historia de la Fórmula 1 y el deporte español: vuelta rápida, ganador y podio

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El nombre de Fernando Alonso resuena tras el Gran Premio de España de Fórmula 1 no solo por la polémica con Carlos Sainz por "llevarlo contra el muro", sino por sus planes futuros en la competición. La carrera vivida en Mediaset tiene repercusiones tanto por lo vivido en pista como por las decisiones directas en los tiempos que manejan piloto y Aston Martin para la decisión clave sobre su continuidad en 2027.

La experiencia en MADRING para los pilotos españoles deja un revuelo activado que por desgracia va en consonancia con la mala temporada: Carlos Sainz es decimosexto mientras que Alonso está dos puestos por detrás en la general. El cruce de declaraciones entre ambos tiene varios capítulos como la sanción al piloto de Williams Racing, y entre tanto, la imagen del muro parece avivar un fuego entre problemas y aspiraciones.

Con ese envoltorio Fernando Alonso habla en los micrófonos de ElDesmarque para responder qué le ha pasado en el muro, y ha sido especialmente claro: "Me lo han preguntado varias veces, que os habéis tocado los dos españoles y yo no me he tocado con nadie, yo iba a un centímetro del muro y alguien (Carlos Sáinz) ha venido y me ha echado contra el muro a 340 km/h", aclara sin cambiar el tono.

La delicadeza de no mencionar siquiera a su compatriota define cuál es el estado de ánimo tras una carrera en Madrid con la ilusión que eso suponía para el aficionado español. Pero es normal volcar la rabia en las declaraciones cuando dentro de la pista no hay más que alternativas truncadas de una u otra manera, y es algo que se prolonga desde hace meses.

Esa debe ser una de las razones fundamentales que Alonso tiene en mente para replantearse continuar una temporada más, porque si Aston Martin le promete un salto cualitativo, la cosa puede cambiar. Y a la espera de novedades, Fernando confirma cuál es el timing para cómo si estará en MADRING el próximo año: "Volveré seguro, durante muchos años, pero no sé si pilotando o no. Esta semana yo creo que puede ser importante. Esta semana anuncio no, pero puede haber reuniones", afirma.

De una forma o de otra, los dos pilotos miran al próximo año como una renovación que puede tenerlos en puntos totalmente opuestos. Entre tanto, la experiencia en Madrid deja a los pilotos con un cariño extremo del público en una jornada histórica en la que muchas sueñan a futuro con un referente español en la élite.