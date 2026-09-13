Braulio Vázquez vuelve a casa, nuevo director deportivo del Valencia CF: todos los detalles

David Torres 13 SEP 2026 - 17:37h.

Regresa a la que fue su casa tras dejar Osasuna

Los siguientes pasos en el Valencia CF: Del director deportivo al entrenador y quién es Óscar Sánchez, el nuevo técnico

Compartir







ValenciaEl Valencia CF ya tiene nuevo director deportivo. El club ha anunciado oficialmente la contratación de Braulio Vázquez, que regresa a Mestalla para ponerse al frente de la nueva estructura deportiva de la entidad. El gallego, que ya ocupó este cargo entre 2010 y 2013, vuelve al Valencia CF después de nueve temporadas como máximo responsable deportivo de Osasuna. Una etapa en la que se consolidó como uno de los directores deportivos con más experiencia del fútbol español. Braulio Vázquez ya sabe lo que supone trabajar en Mestalla y conoce de primera mano la exigencia de un club que, ahora, afronta una nueva etapa.

Braulio Vázquez, nacido en Pontevedra en 1972, regresa al Valencia CF más de una década después de su primera etapa. Antes de convertirse en director deportivo, ya había formado parte de la estructura de fútbol del club. Entre 2010 y 2013 asumió la responsabilidad de la planificación deportiva y dejó su sello en una plantilla que llegó a competir por los puestos altos de LaLiga.

Uno de los fichajes de aquella etapa fue Jonas Gonçalves, una operación que todavía se recuerda en Mestalla por su excelente relación calidad-precio. El brasileño llegó procedente de Gremio por apenas 1,2 millones de euros y terminó disputando más de un centenar de partidos de Liga con el Valencia CF. Braulio fue quien descubrió la cláusula que permitió cerrar aquel fichaje.

Nueve años al frente de Osasuna

La gran diferencia respecto a su anterior llegada a Mestalla está en la experiencia acumulada. Braulio Vázquez ha dirigido la parcela deportiva de Osasuna desde 2017, convirtiéndose en una de las figuras clave de la entidad navarra durante las últimas nueve temporadas.

Su trabajo en Pamplona le ha permitido consolidar un modelo basado en la captación, el desarrollo de jóvenes futbolistas y operaciones ajustadas a las posibilidades económicas del club. Su trayectoria en Osasuna le ha convertido en un perfil de peso dentro del fútbol español.

Durante estos años, además, su relación con Valencia no se perdió. Braulio mantuvo una especial vinculación con la ciudad y con el propio Valencia CF, también a través de su hijo Jesús Vázquez, canterano valencianista. De hecho, padre e hijo llegaron a enfrentarse en Mestalla con Braulio como director deportivo de Osasuna.

El reto de una nueva estructura deportiva

Ahora, Braulio Vázquez regresa para liderar la nueva estructura deportiva del Valencia CF. El club apuesta por experiencia, conocimiento de la entidad y una trayectoria contrastada para afrontar una etapa en la que la planificación deportiva vuelve a estar en el centro del proyecto.

El Valencia CF destaca precisamente esos tres argumentos para justificar su incorporación: experiencia, conocimiento y trayectoria profesional. El nuevo director deportivo tendrá que participar en la construcción de la plantilla y en la definición de las líneas maestras del proyecto deportivo.

Su regreso se produce, además, en un momento de cambios en la estructura del club y con la necesidad de tomar decisiones importantes sobre el futuro de la plantilla. Braulio vuelve a Mestalla con más experiencia que cuando se marchó y después de casi una década tomando decisiones deportivas en Osasuna.

El comunicado oficial

El Valencia CF ha anunciado que Braulio Vázquez será presentado próximamente como nuevo director deportivo. Será entonces cuando explique públicamente sus funciones, sus objetivos y las líneas maestras de esta nueva etapa. Este es el comunicado oficial:

El Valencia CF comunica la contratación de Braulio Vázquez como nuevo Director Deportivo del Club.

Braulio Vázquez (Pontevedra, 1972) cuenta con una amplia y contrastada experiencia en la dirección deportiva en el fútbol español.

En el Valencia CF ejerció como Director Deportivo entre 2010 y 2013, después de haber formado parte anteriormente de la estructura de fútbol del Club.

Desde 2017, Braulio Vázquez ha ejercido como máximo responsable deportivo en el CA Osasuna, puesto que ha ocupado a lo largo de las últimas nueve temporadas.

Braulio Vázquez regresa ahora al Valencia CF para asumir el reto de liderar la nueva estructura deportiva de la entidad.

El Club considera que su experiencia, conocimiento y trayectoria profesional contribuirán en esta nueva etapa en el Valencia CF.

Braulio Vázquez será presentado próximamente como nuevo Director Deportivo del Valencia CF.