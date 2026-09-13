Fran Fuentes 13 SEP 2026 - 16:41h.

El turco entró pocos minutos, pero suficientes para demostrar la categoría que tiene

José Mourinho se confiesa 'alonsista': "Voy siempre con Fernando, pero es imposible con este coche"

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Apenas disputó 23 minutos, pero con eso tuvo suficiente Arda Güler para ser uno de los mejores jugadores del Real Madrid frente al Rayo Vallecano. El centrocampista turco entró en sustitución de Yan Diomande, cuando José Mourinho consideró que ya era suficiente la oportunidad para el costamarfileño. Y, con tres a uno en el marcador, muchos jugadores habrían considerado estos como "minutos de la basura". Sin embargo, el '15' madridista decidió ponerse la chistera y sacar su magia a pasear en forma de pases filtrados.

Alguno de ellos, de hecho, imposibles. Esos pases que baten varias líneas y que son dificilísimos de encontrar. Tanto es así que, de hecho, acabó el encuentro con nada menos que cinco pases clave. Esto son pases que dejan al compañero en una situación perfecta para buscar el disparo. De ellos, dos fueron ocasiones claras de gol, y una de ellas acabó en asistencia, con el gol que sentenció el encuentro, el 4-1 que anotó Kylian Mbappé. Sin duda, una actuación que cada vez dificulta más pensar en un Real Madrid sin él en los partidos grandes.

José Mourinho elogia a Arda Güler: "Tiene una influencia muy positiva en el equipo"

Sobre esta circunstancia le inquirieron a José Mourinho en sala de prensa, preguntándole directamente si este Real Madrid juega mejor o peor con Arda Güler en el campo. Sin embargo, el técnico luso explicó su suplencia ante el Rayo Vallecano: "Estoy de acuerdo contigo. Creo que Arda juega mucho, cuando está en el campo lo demuestra. Pero estos, no quiero decir 99% seguro, voy a decir 100% seguro, que si hoy no juega Diomande titular, la primera pregunta sería por qué no juega Diomande o cuándo juega Diomande", explicó.

En este sentido, el luso se jactó de tener diversas opciones: "Hoy en el banquillo los tenía a todos salvo a los lesionados de larga duración. Cuando miras a nuestro banquillo solo se ve calidad. Pienso que las preguntas van a pasar partido a partido. Por qué ha jugado este, por qué no ha jugado el otro. Arda es muy bueno, obviamente, Brahim hizo un partido muy bueno ante el Inter, Diomande está trabajando para mejorar y es un chico con gran potencial. Habéis entendido ya que con Vinicius voy a ir con él hasta que encuentre su forma máxima", explicó.

Sin embargo, no perdió la oportunidad de elogiar a Arda Güler: "La plantilla es fuerte, pero, volviendo a tu pregunta. Arda es muy bueno. Tiene muchísima calidad, una influencia positiva en el juego del equipo y hoy, cuando entró, ha marcado diferencias en la estabilidad del juego", sentenció.