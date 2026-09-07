Fran Fuentes 07 SEP 2026 - 18:27h.

El técnico luso pidió tranquilidad en torno a la figura del extremo pese al dineral que costó: "Calma"

El regalo de un italiano a Mourinho en plena rueda de prensa que escocerá a los culés y enamorará a los madridistas

Compartir







El Real Madrid cerró el fichaje de Yan Diomande el pasado verano por una elevadísima cifra: se hablaba de 125 millones de euros fijos que, junto a los 15 millones en variables, podrían llegar a 140. Una cifra importante para un futbolista que marcó diferencias la pasada temporada en el RB Leipzig y que, a su edad (19 años), deberían quedarle muchos años de fútbol por delante. En este sentido, la apuesta del club es importante y, debido a las altas cifras del acuerdo, hay aficionados que le exigen un rendimiento inmediato. Sin embargo, la apuesta del club, y la del propio José Mourinho, es más a largo plazo que para ahora mismo.

En este sentido, quizá pueda sorprender la escasa cantidad de minutos que, por el momento, ha disputado. Y es que apenas ha gozado de unos 25 minutos en tres partidos, y de los minutos de la basura en la goleada frente a la Real Sociedad. En total suma apenas 83 minutos en este arranque liguero, menos de la mitad que Arda Güler, su principal rival en esa banda derecha, aunque por encima de los 77 que ha disputado Brahim Díaz.

De este modo, el plan de José Mourinho con Yan Diomande es el de ir dándole entrada de manera paulatina en el equipo. No espera que, de un día para otro, tire la puerta del once titular. Más aún cuando un jugador de la talla de Arda Güler, quien además lleva ya varios años en el club esperando su momento, están rindiendo a un nivel tan elevado en la única posición que queda libre en el centro del campo. Es por eso que el luso prefiere administrar al jugador y que se acostumbre primero al nivel competitivo, que vaya entrando en las segundas partes con el rival cansado y esperar a que llegue su momento.

Eso sí, esa primera gran oportunidad puede estar al caer. Y es que son muchas las especulaciones que le postulan como titular en el once del Real Madrid frente al Inter de Milán, especialmente debido a las bajas del equipo en el centro del campo. De este modo, el costamarfileño gozaría de su primera titularidad con el conjunto blanco ante un rival de entidad como el conjunto nerazzurro.

José Mourinho insiste en el plan con Yan Diomande: "Take it easy, calma"

En este sentido, el Real Madrid no tiene prisa con el jugador, y tanto desde el club como en el banquillo son conscientes de que un jugador necesita sus plazos: "Normalmente, cuando se habla de números tan gordos, se habla de alguien que llega y revienta con todo, pero no es el caso", explicaba José Mourinho hace unos días en sala de prensa. Y es que el técnico luso es consciente de las expectativas que tiene un jugador que ha costado tanto pero, lejos de responsabilizarle, quiere protegerle: "Yo no puedo mirar los... ¿Ciento y cuánto? ¿120, 130 millones? ¿Cuánto hemos pagado? No lo sé, ciento y algo. Yo no puedo mirar eso, sino al jugador joven y de gran potencial que es, y con una temporada de fútbol de alto nivel en la Bundesliga con el Leipzig", explicaba antes de medirse al Real Betis.

PUEDE INTERESARTE Mou lo hace todo: el técnico no ha parado en la sesión previa al partido contra el Inter de Milán

De este modo, Mourinho elogia al jugador, afirmando que está con un chip de aprendizaje muy importante para seguir creciendo: "Tiene que estar tranquilo e ir poco a poco. Ha jugado los partidos, trabaja bien, mucho... es un chico muy abierto, humilde y que quiere aprender, trabajar. Me escucha a mí, pero también a sus compañeros, y va a crecer", razona. Es por eso que el técnico portugués pide tranquilidad en torno al futbolista y la exigencia que se tiene con él: "Calma, porque es demasiado joven y naíf, pero tiene un potencial enorme, así que... take it easy, calma", sentencia.