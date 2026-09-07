Redacción ElDesmarque Madrid, 07 SEP 2026 - 13:57h.

Es un símbolo de buena suerte para el técnico portugués y que traerá malos recuerdos a los aficionados del Barça

Mbappé se pica al preguntarle si debe mejorar en el apartado defensivo: "¿Solo Vinicius y yo?"

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José Mourinho se ha llevado una sorpresa muy especial en la rueda de prensa previa a la primera jornada de la Champions League que enfrentará al Real Madrid-Inter de Milán y que se disputará mañana martes 8 de septiembre a las 21:00h en el Santiago Bernabéu. Un periodista italiano y fan del técnico portugués le ha regalado un aspersor como amuleto de buena suerte. El objeto recuerda a una de las imágenes más icónicas de la carrera del luso: la celebración en el Camp Nou con el Inter tras eliminar al Barcelona en las semifinales de la Copa de Europa de 2010 cuando los culés activaron los aspersores para que Mourinho y el conjunto transalpino no festejaran delante de ellos. Aquel triunfo permitió al Inter alcanzar la final y, además, evitó que el Barça pudiera disputar el partido por el título en el Bernabéu, por lo que también fue un resultado clave para los madridistas.