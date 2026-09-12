Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Rayo Vallecano hoy, jornada 5 de LALIGA EA SPORTS

Fran Fuentes 12 SEP 2026 - 19:45h.

Rotaciones claras en el Real Madrid; el Rayo, con varias bajas

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El Real Madrid y el Rayo Vallecano se enfrentan en el partido correspondiente a la quinta jornada de LALIGA EA SPORTS. Un encuentro en el que los de José Mourinho han variado su alineación respecto a lo mostrado frente al Inter de MIlán en la UEFA Champions League. Del mismo modo, Beñat San José también acarrea varios problemas como la grave lesión de Augusto Batalla, entre otras situaciones, por lo que también tendrá que adaptar su esquema habitual. Estas son las dos escuadras para el partido:

Por parte del Real Madrid, José Mourinho apuesta por Courtois; Dumfries, Konaté, Rudiger, Carreras; Berbardo Silva, Valverde, Bellingham; Diomandé, Vini y Mbappé.

En el caso del Rayo Vallecano, aún no está disponible su alineación titular.