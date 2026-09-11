El Mourinho más filosófico para defender a Vinicius y Mbappé: “Solo tiras piedras a los árboles con frutos”

Fran Duarte Madrid, 11 SEP 2026 - 14:35h.

José Mourinho no ha evitado la pregunta sobre los pitos en la rueda de prensa previa al duelo contra el Rayo Vallecano en la jornada 5 de LALIGA y se ha puesto filosófico para tratar de explicar con un proverbio portugués lo sucedido

La decisión Mourinho con Vinícius y Bellingham que lo cambia todo en el Real Madrid

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El debut del Real Madrid en la Champions se saldó con una victoria muy importante contra el Inter, uno de los equipos más difíciles para los blancos en la fase de liguilla. Sin embargo, en el Santiago Bernabéu se escucharon pitos desde la grada por las ocasiones que los locales dejaron a los italianos y que pudieron salir caras. Un malestar que solo se entiende al echar la vista atrás a los últimos dos años sin títulos que han terminado por hartar a la afición merengue a pesar de lo poco que llevamos de temporada. El más señalado fue Vinicius, que para nada hizo un mal partido, seguido de Mbappé que anotó un gol. Una prueba de la poca paciencia que está teniendo el madridismo con sus jugadores.

José Mourinho no ha evitado la pregunta en la rueda de prensa previa al duelo contra el Rayo Vallecano en la jornada 5 de LALIGA y se ha puesto filosófico para tratar de explicar con un proverbio portugués lo sucedido. Puedes ver su discurso completo en el vídeo superior.

José Mourinho y un proverbio portugués para proteger a Vinicius

Los pitos a Vinicius: “En Portugal hay un proverbio, que no lo sé si en España existe igual o parecido. Tú solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto. Tú no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada, tiras a un árbol que está con mucho fruto. ¿Qué ha hecho Vinicius aquí en los últimos años? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? ¿Cuántas eliminatorias ha ganado? ¿Qué ha hecho Vinicius aquí en los últimos 5 o 6 años que ya está aquí? No lo sé, a lo mejor más. Es un árbol que tiene mucho fruto. Y la gente tira piedras porque quiere frutos, que es lo mejor de Vinicius. Y el mejor va a llegar, va a llegar. El Vinicius que año pasado contra el Benfica, el Santiago Bernabéu estaba asustado y él acabó solo con la eliminatoria. Este Vinicius va a llegar. Pero en este momento no ha estado todavía, este Vinicius que ganaba partidos solo. En este momento está un Vinicius que trabaja más que nunca. Que, en una era de datos, pues los datos son muy objetivos y está muy cerca de su velocidad máxima, muy cerca. Ha ultrapasado en volumen de carrera de alta intensidad, ha batido sus récords en esta temporada. Número de balones recuperados, récord. Números de balones recuperados en el tercio defensivo, récord. Ya va a llegar”.

Mbappé y su defensa de las críticas

Las críticas a Mbappé: “No hablo de quien critica, pues utilizo el mismo proverbio que he utilizado antes para Vinicius. Es un árbol que tiene muchísimo fruto, muchísimo fruto. Las declaraciones de Kylian, pues las puedo comentar. Tiene razón, un jugador que te mete 40 goles no es nunca un problema para un equipo. Y cuando tú consigues que exista empatía, que exista amistad, que exista compromiso, que exista respeto, pues imagínate tú. Y después hay cosas que yo como entrenador las veo y las valoro muchísimo. Y después hay gente que, unos porque no entienden que es normal. Hay mucha gente que ama fútbol, pero no conoce el fútbol en profundidad. Después hay otra gente que entiende el fútbol en profundidad pero que le viene bien no hablar de cosas buenas. Yo he visto un equipo jugar, y jugar no al minuto 5 o al minuto 10, jugar al minuto 90. Dos minutos con 10 y he visto Mbappé jugar a la izquierda a defender con 10 por delante de Cucurella que estaba ya muerto. He visto Kylian también muerto durante dos minutos a defender como un animal ahí por la izquierda con un entrenador muy pesado que no paraba de gritar y no paraba de motivarlo. He visto esto y yo como entrenador valoro esto de un modo absolutamente increíble. Para mí es una alegría ver este tipo de comportamiento. Hay gente que sabe tanto de fútbol como yo, que también lo ha visto, pero no lo dicen. Dicen después que no hemos defendido bien y que pudimos haber sufrido 3 o 4 goles. Tampoco dicen que pudimos haber metido 8 goles. Hay partidos que son muy aburridos y a lo mejor ya vamos a tener alguno. Hay partidos de Champions que muchas veces son partidos aburridos, que los equipos se temen, los equipos se defienden muchísimo, los equipos no arriesgan nada, termina 0-0, la gente va a casa con la boca con mal sabor. Alguna vez se gana 1-0 con un gol de contraataque en el minuto 90 y ya estamos todos felices. Este partido nos pudo haber metido 4, sí, sí, pero pudimos haber metido 8. Pero, una vez más, gente que entiende tanto de fútbol como yo, no lo dice. ¿Por qué no lo dice? ¿No está contento porque hemos ganado? ¿Es ese el motivo? Nosotros seguimos nuestro camino, yo, jugadores, staffs, sentimos toda esta unión dentro de Valdebebas. Hemos perdido juntos contra el Betis, hemos sufrido juntos contra el Betis y la vida ha continuado para nosotros y el compromiso que tenemos entre nosotros que es trabajar para el Real Madrid y no estar en el Real Madrid, este compromiso lo vamos a continuar y vamos a hacer todo lo posible para que la gente esté feliz”.