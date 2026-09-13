María Trigo 13 SEP 2026 - 19:07h.

El entrenador del Betis valoró la importancia de contar con dos jugadores como ellos

La reacción de Troy Parrott tras ver su hermano con la afición del Betis: "Está loco"

Compartir







Manuel Pellegrini se ha quejado de un calentario para el Betis que no entiende este domingo en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Villarreal, pero también ha analizado algún que otro nombre propio. Uno de ellos ha sido el de Troy Parrott, un futbolista que llegó hace unas semanas pero que tiene conquista a la afición. Ha dejado buenas actuaciones y ha marcado dos goles claves ante el Real Madrid y frente al Lille. Unos hechos que no le aseguran la titularidad.

Y es que el entrenador chileno en diferentes momentos de su discurso ha dejado claro que con un calendario tan cargado las rotaciones son claves. El preparador se ha mostrado muy contento por contar con un jugador como él a la vez que le daba su lugar al Cucho Hernández: "Creo que se está adaptando muy bien al juego porque es el tipo de delantero centro que necesitábamos. No hay una competencia de él con Cucho. Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Cucho comenzó jugando con nosotros, han ido al banco, han entrado... Así que mientras tengamos alternativas, yo creo que es muy importante por la cantidad de partidos que tenemos. Me alegro mucho por Troy, que se haya adaptado rápido, que no es fácil. Creo que ese delantero centro es un poco menos complicado integrarde a la parte táctica, pero es un jugador que ha entrado muy bien y me alegro mucho. Ojalá siga compitiendo todas las semanas".

Pellegrini tiene un plan con Isco

Isco lleva dos temporadas muy complicadas por dos lesiones muy graves. Él mismo se ha encargado de explicar en multitud de ocasiones que el hecho de entrenar más o menos y de jugar depende de cómo vaya su gestión del dolor. En estas últimas semanas, todo va mucho mejor, aún así este domingo Pellegrini ha dejado claro que tiene un plan muy marcado con el capitán del Betis: "Se encuentra bien físicamente. Creo que va a ser muy importante dosificarlo, no hacerle jugar más de 60 minutos. Seguramente de aquí al parón vamos a seguir con la misma previsión. Pero él está aguantando mejor los partidos, está con menos dolor. Así que es un jugador muy importante para nosotros".