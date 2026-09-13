Basilio García Sevilla, 13 SEP 2026 - 15:03h.

El chileno hace oficial la convocatoria en la víspera del partido de la jornada 5

La feroz crítica de Pellegrini al calendario: "Me pareció muy mala la programación de los partidos"

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El Real Betis Balompié ha completado este domingo su último entrenamiento antes del partido que le mide este lunes al Villarreal CF en el Estadio de La Cerámica, correspondiente a la jornada 5 de LALIGA EA SPORTS y un duelo con 'sabor' Champions al ser dos de los cinco equipos españoles que disputan la máxima competición continental. Además, tanto amarillos como verdiblancos están llamados a pelear por la cuarta plaza, y los de Manuel Pellegrini están en disposición de adelantar en diez puntos ya a los castellonenses.

El chileno ha explicado en rueda de prensa que, por fin, vuelve a contar con Ez Abde, que en lo que va de temporada apenas ha podido disputar 18 minutos ante el Levante UD, y no ha podido entrar en ninguna otra convocatoria. El hispanomarroquí se ha ejercitado al 100% durante la semana y entra en la lista. También se confirman las presencias de Dani Ceballos o Lo Celso, así como las de Antony o Cucho Hernández, que tuvieron problemas físicos en el tramo final de la semana, felizmente solucionados.

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La convocatoria completa de Manuel Pellegrini está conformada por Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González, Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Marc Bartra, Valentín Gómez, Natan, Junior Firpo, Fran García, Facundo Bernal, Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Dani Ceballos, Isco, Lo Celso, Álvaro Fidalgo, Antony, Abde, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme y Troy Parrott.

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Un descarte: Diego Llorente

Pellegrini ha informado en rueda de prensa que viajan 24 jugadores debido a unas molestias de Diego Llorente, quien finalmente es baja. El madrileño ya se quedó fuera del debut en la Champions League por la rotura de los huesos propios de la nariz que sufrió en el partido ante el Real Madrid. Se ha entrenado con máscara, pero sufre nuevos problemas físicos que le hacen ser duda. Además, se cae de la lista José Antonio Morante, que está citado por el Betis Deportivo para el partido de este domingo.