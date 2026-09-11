María Trigo 11 SEP 2026 - 13:34h.

Un gol que se ha hecho muy viral en las redes sociales y al que han reaccionados los béticos

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El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se impuso al Abha Club. Un encuentro en el que el portugués volvió a marcar y cada vez está más cerca de su objetivo de los 1.000 goles pero en el que también vio como Nabil Fekir, el exjugador del Betis, les metia un gol de falta en el que el luso está tremendamente implicado.

Tal y como se puede ver en el siguiente vídeo, Fekir se dispone a sacar una falta lateral. Bento, el portero del Al Nassr, que luego no está muy fino a la hora de intervenir, colocó a dos futbolistas en la barrera. Esto no le gustó mucho a Cristiano Ronaldo, que le hizo gestos a su compañero para que mejor se pusiera a defender un posible centro al área. El francoargelino leyó la acción a la perfección y terminó lanzando una falta con su magistral zurda .

Ese gol apretó el marcador, pues supuso el 2-1, pero no le valió al Abha para lograr llevarse algún punto. Abdullah Al-Hamdan fue el autor del otro tanto del encuentro.

Otro ángulo del gol de Fekir

Las reacciones de algunos béticos

Nabil Fekir es un futbolista muy querido por la afición del Betis. A pesar de los problemas físicos por los que pasó, su calidad con las trece barras se quedó grabada en la mente de todos. Goles, regates y una calidad espectacular que ayudó al Betis a ganar una Copa del Rey. Al hacerse viral esta acción en las redes sociales, hay muchos seguidores verdiblancos que se han manifestado. Aquí recogemos algunas de sus reacciones: