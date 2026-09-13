Alberto Cercós García 13 SEP 2026 - 19:12h.

En carrera hubo un toque entre Carlos Sainz y Fernando Alonso; la tensión no cesa tras la bandera de cuadros

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Carlos Sainz y Fernando Alonso protagonizaron uno de los momentos más tensos de la primera carrera de Fórmula 1 en el Madring. El madrileño, que partía desde la vigésima posición tras la sanción recibida por obstaculizar a Valtteri Bottas en la clasificación, vivió otra jornada para olvidar con Williams. Tras una salida en la que tuvo un toque con Yuki Tsunoda, Sainz se vio obligado a remontar desde el fondo hasta que, en las primeras vueltas, llegó el encontronazo con Alonso. El piloto de Aston Martin intentó ganar posición en una de las zonas más complicadas del trazado madrileño y ambos terminaron tocándose. El AMR26 sufrió daños en el alerón delantero y Alonso tuvo que pasar por boxes, mientras que Sainz recibió una penalización de cinco segundos.

El incidente encendió la radio de Alonso, que no se mordió la lengua al sentirse encerrado contra el muro. "Me ha estrangulado", llegó a decir el asturiano, muy crítico con la maniobra de su compatriota. Sainz, sin embargo, ofrece una versión bastante diferente y considera que el propio diseño de la curva explica lo sucedido. "La verdad es que no hay nada que decir. Es la naturaleza de esa curva cuando giras a la derecha y creo que se quejó por la radio, así que consiguió que me sancionaran. Como siempre pasa en estos casos", explicó el de Williams. "La naturaleza de esa curva siempre va a provocar este tipo de choques porque solo hay espacio para uno, no para los dos. No puedes mirar el retrovisor mientras giras, hacer una curva a la derecha y después la izquierda, ya que debes mirar hacia delante", analizó. Y dejó su lectura del movimiento de Alonso: "No creo que Fernando estuviese a mi lado".

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Alonso, por su parte, no solo mostró su descontento con la acción vía radio. El piloto asturiano dejó claro su punto de vista y lanzó un aviso a su compatriota. "Ninguno de los dos acabamos en los puntos, pero creo que fue innecesario. Había espacio de sobra a la izquierda. Yo estaba pegado al muro por la derecha, a 340 kilómetros a la hora. Y creo que no había necesidad de hacer eso", comentó Alonso este domingo en la capital de España al ser preguntado en la zona de entrevistas con las televisiones.

Carlos Sainz ya mira al 2027

El rifirrafe fue otro capítulo de un domingo negro para Sainz en casa. El madrileño acabó retirándose de la carrera después de rodar durante buena parte de la prueba en las últimas posiciones, mientras Alonso consiguió cruzar la meta decimoséptimo tras una carrera condicionada por el daño en su Aston Martin. La victoria fue para Kimi Antonelli, por delante de Max Verstappen y Lando Norris, en el estreno competitivo del Madring.

Sainz, pese a todo, quiso quedarse con el cariño recibido por la afición madrileña: "Ha sido un fin de semana increíble. He disfrutado de verdad viendo el apoyo que hemos recibido de todos los aficionados". Pero ya piensa en 2027 y lanza un aviso a Williams: "Quiero que llegue el año que viene, pues espero no volver a pelear aquí por ser el 16. No es lo ideal".