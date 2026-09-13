Alberto Cercós García 13 SEP 2026 - 18:09h.

Marc Márquez asalta el liderato de MotoGP tras una remontada de 102 puntos y con un nuevo pleno en Misano

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Marc Márquez vuelve a mirar a todos desde arriba. El piloto de Ducati se ha proclamado vencedor este domingo en el Gran Premio de San Marino, en Misano, y sale del circuito italiano como nuevo líder del Mundial de MotoGP. Lo ha hecho después de una carrera de máxima tensión, marcada por la caída de Marco Bezzecchi cuando lideraba en las primeras vueltas y por la batalla con Jorge Martín. El madrileño llegó a ponerse primero durante algunos giros, pero terminó perdiendo posiciones hasta acabar quinto. Marc, en cambio, supo gestionar los momentos delicados y cruzó la meta por delante de su hermano Álex Márquez y Pedro Acosta.

La victoria tiene todavía más valor si se pone en perspectiva la remontada protagonizada por el piloto de Ducati. Marc llegó a estar 102 puntos por detrás de Bezzecchi y, siete grandes premios después, abandona Misano como líder del campeonato. Ahora suma 274 puntos, los mismos que Jorge Martín, pero ocupa la primera posición gracias a su mayor número de victorias. Una remontada espectacular que parecía prácticamente imposible hace apenas unos meses y que se ha culminado en uno de los circuitos más exigentes del calendario. El triunfo de hoy es, además, el quinto de Marc en domingo esta temporada.

Marc Márquez, liberado tras la remontada

El propio Márquez reconoció ante los micrófonos de DAZN que la carrera exigió estar permanentemente al límite. "Es ir al filo de la navaja", explicó antes de admitir que la caída de Bezzecchi le hizo cambiar el planteamiento. Se relajó "un poquito demasiado", algo que permitió a Martín acercarse y atacarle, pero consiguió recuperar el control: «Me he rehecho, me he calmado y poco a poco me he ido rehaciendo".

Pero lo que más libera a Marc no es solamente la victoria, sino haber cambiado de perseguidor a perseguido. El campeón reconoce que psicológicamente afrontar las carreras desde el liderato le permite pilotar con mayor libertad y centrarse exclusivamente en su trabajo. "Mentalmente es mucho mejor ir líder, y ser el perseguido, que el perseguido. Me encuentro con esa libertad que me permite pilotar y enfocarme en mi trabajo", explicaba. La remontada ya es una realidad y ahora el Mundial tiene un nuevo líder.