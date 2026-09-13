María Trigo 13 SEP 2026 - 22:01h.

Lleva cinco goles en cinco partidos con el Deportivo de La Coruña y todos está impresionados con lo que está haciendo a sus 37 años

El gesto de Aubameyang con el Dépor: la renuncia a Gabón que mejora su fichaje

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Si hay un nombre que está en voca de todo la afición del Deportivo de La Coruña es el de Pierre-Emerick Aubameyang. Lleva cinco goles en cinco jornadas y está siendo clave para que el Dépor aún no haya perdido en su regreso a Primera División. Dos victorias y tres empates que tienen al conjunto de Antonio Hidalgo en la parte alta de la clasificación.

Pero 'Auba' no sólo se ha ganado al deportivismo y a sus compañeros por sus goles, sino por todo lo que aporta al equipo en su día a día. Por ello, tras lograr el tanto del empate este domingo frente al Getafe, Aubameyang ha recibido los elogios tanto de su capitán como de su entrenador.

Aubameyang, un ejemplo

Ximo Navarro ha tenido muy claro qué decir de su compañero: "Aybameyang es una estrella mundial. Todo el mundo sabe el jugador que es. Impresionante la racha en la que está. Ayudamos en la medida de lo posible a que consiga goles e intentamos aprovecharnos de su momento. Ojalá que marque cada jornada. Muy contento con su fichaje. Un jugador de primer nivel y nos da mucho. Tiene un físico privilegiado. Tiene un cuerpo de atleta. Entrena muchísimo. Es un ejemplo para todos los jóvenes verle entrenar. Impresionante desde el día en el que llegó y a disfrutar de él", comentó el capitán del Deportivo en Movistar +.

Su entrenador ya se había retirado con su edad

No fue el único miembro del vestuario que se ha rendido a él, pues Antonio Hidalgo no ha sido menos: "Aubameyang es un espectáculo. Me quedo con pocas cosas. El talento no lo vamos a descubrir. En el minuto 92 tiene un regreso brutal y eso habla del compromiso y la humildad que tiene. Es un espejo para nosotros y le seguiremos empujando para que siga a este nivel".

El técnico deportivista también destacó el rendimiento físico del atacante a sus 37 años y recordó que él ya estaba retirado a esa edad: "Puedo recordar cómo estaba con 35 o 36 y todo costaba más. Recuperar de un partido a otro, por ejemplo. Aubameyang tiene un físico privilegiado y un talento brutal. Estoy muy contento por él".