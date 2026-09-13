La apuesta por Braulio me encanta, casi parece una decisión que no han tomado Peter o Kiat Lim

Valverde y Arrasate, los primeros nombres en el radar de Braulio para el banquillo del Valencia CF

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ValenciaCon Peter Lim siempre se toman las decisiones tarde y mal o mal y tarde. Da igual. Llevamos 12 años aguantándolo y no nos sorprende un giro de tuerca más, un bandazo más, otra temporada de sufrimiento o un gesto más de desprecio hacia la historia del Valencia CF. La decisión de despedir a Gourlay, a Corberán y a la secretaría técnica (a todos) es la prueba evidente de que el último mercado, el último verano, fue un desastre. Renovaron al entrenador pero sin cumplir dos máximas que eran necesarias: limpiarle el vestuario y hacerle fichajes. Ron Gourlay y su secretaría técnica firmaron una plantilla descompensada, necesidades evidentes sin cubrir y dos fichas libres, y después de un verano así, el escocés Gourlay defendió la planificación y negó sentir vergüenza por el mercado. El propietario es el máximo responsable de un modelo que lleva años alejando al Valencia CF de donde debería estar. Pero hay algo que tampoco conviene olvidar: el paraguas de Peter Lim no puede taparlo todo.

Gourlay también tenía que caer: Braulio me encanta: que le dejen currar

Estoy convencido que Gourlay, con su punto de altanería, no esperaba ser despedido pero la presencia de Laporta, Mendes y más gente influyente en Valencia en la vida de los Lim fueron la puntilla.

Gourlay tenía que caer y cayó. El mercado dejó demasiadas necesidades sin resolver y la elección de Braulio Vázquez es un acierto. Es un soplo de aire fresco porque conoce el club, conoce el entorno, conoce el mercado y siempre ha querido volver. La prueba evidente es que los primeros nombres que suenan (Valverde y Arrasate) ilusionan al valencianismo.

Gracias a quiénes les aconsejaron y gracias a Rodri

Si han pagado por Braulio la cláusula, entiendo que Peter Lim y Kiat Lim le dejarán hacer. Si no, sería un sinsentido más. Espero que se fiarán de él. El tiempo lo dirá Me parece tan buena apuesta que hasta dudo de que la hayan tomado en Singapur; así que gracias a los que han participado en la decisión.

Como hay que darle las gracias al campeón del mundo y balón de oro que los retrató. Las palabras de Rodri me parece que estuvieron fuera de lugar entre profesionales, aunque las entiendo en un ámbito privado. El caso es que le dieron la publicidad suficiente para que todo el planeta viera el ridículo deportivo que estaba haciendo el Valencia CF y eso es algo insostenible para el ego de la familia Lim.

Las palabras de Rodri y la presencia de Laporta y Mendes en la vida de los Lim fueron la puntilla. Era un ridículo histórico, pero con publicidad. Insostenible para el ego de los singapureses.

Ellos, los Lim son los responsables del crimen deportivo que se está perpetrando en Valencia y ponen y quitan peones y escatiman dinero, es cierto. Pero no eligen los fichajes, ni hacen alineaciones y, ni mucho menos, salen al campo. El CEO de fútbol ha pagado con su cargo, el entrenador también, pero después están los futbolistas. Peter Lim no pierde un duelo, no falla un pase, no llega tarde a una cobertura ni necesita cinco ocasiones para marcar. Los jugadores también tienen su responsabilidad y lo que pasaba en el césped no es sólo culpa de Lim, Gourlay o Corberán. Es simplista convertir cualquier problema en otro capítulo de la historia de Peter Lim. Sí, Lim es responsable de todos los males estructurales del Valencia y todos deseamos que venda y se vaya, pero hasta que eso suceda, los jugadores del Valencia CF deben demostrar que llevar ese escudo en el pecho exige su máxima profesionalidad cada día y en cada partido. Mestalla ya ha demostrado que la paciencia tiene un límite y que ya no hace distinciones..

Lim tendrá que responder. Gourlay lo ha hecho y Corberán también. Ahora es momento de los jugadores porque el paraguas de Peter Lim es enorme. Pero no puede servir para taparlo todo.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com