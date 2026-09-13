David Torres 13 SEP 2026 - 20:02h.

Braulio coincidió con ambos y conocen al Valencia CF

Braulio Vázquez vuelve a casa, nuevo director deportivo del Valencia CF: todos los detalles

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ValenciaLa llegada de Braulio Vázquez al Valencia CF ya empieza a dejar los primeros nombres sobre la mesa para el banquillo. Ernesto Valverde y Jagoba Arrasate son los dos técnicos que aparecen vinculados al nuevo director deportivo, dos entrenadores con los que mantiene una relación profesional directa y que conocen perfectamente el fútbol español. Braulio ya sabe lo que es trabajar en Mestalla y, de hecho, su anterior etapa dejó precisamente a Valverde como uno de los entrenadores que más huella le dejó.

Y es que, la primera labor tras el despido fulminante de Ron Gourlay y Corberán, es buscar un entrenador cuyo perfil tiene que ser con experiencia, que conozca al club y LALIGA y ahí, según ha adelantado la Cadena COPE, los nombres de Ernesto Valverde y Iagoba Arrasate. A ellos, otros también sin equipo, se unen a la libreta del nuevo director deportivo gallego, como Mendilibar.

Valverde y Braulio ya coincidieron en Mestalla

El vínculo con Ernesto Valverde es especialmente evidente. Braulio coincidió con él durante su primera etapa en el Valencia CF y años después reconoció que el técnico fue una de las personas con las que estuvo "bien rodeado" en Mestalla. Incluso aseguró que su ciclo en el Valencia había quedado "inacabado" y que le dolió especialmente su salida.

Ahora, con Braulio de vuelta al club, el nombre del actual entrenador del Athletic vuelve a aparecer alrededor de Mestalla. No existe confirmación de que haya una negociación, pero su relación con el nuevo director deportivo convierte a Valverde en un nombre inevitable en las primeras quinielas.

Arrasate, el otro técnico de confianza

El segundo nombre es Jagoba Arrasate, con quien Braulio compartió una de las etapas más importantes de su carrera en Osasuna. El técnico dirigió al conjunto navarro durante seis temporadas y fue una pieza clave del proyecto que consiguió consolidarse en Primera y alcanzar una final de Copa del Rey.

La relación entre ambos es, por tanto, más reciente y prolongada. Braulio conoce perfectamente la forma de trabajar de Arrasate y Arrasate conoce la manera de entender la dirección deportiva de Braulio. De hecho, todavía en 2026 el técnico aparecía entre las alternativas para regresar al banquillo de Osasuna cuando el club buscaba entrenador.

Valverde y Arrasate son, por ahora, los primeros nombres que aparecen relacionados con el regreso de Braulio al Valencia CF. Ninguno supone todavía una candidatura confirmada, pero ambos dibujan dos perfiles que el nuevo director deportivo conoce de primera