David Torres 13 SEP 2026 - 19:50h.

Valencianista de cuna, estuvo 629 días en el cargo

Lim se lo carga todo otra vez: Ron Gourlay, Carlos Corberán y la secretaría técnica, despedidos

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ValenciaCarlos Corberán se marcha del Valencia CF tras haber sido despedido este domingo dejando un mensaje de agradecimiento a Mestalla. El técnico valenciano ha querido despedirse de la afición, de sus jugadores y de todos los empleados del club después de 629 días y 72 partidos al frente del equipo. "No es un adiós cualquiera. Me despido de una historia y de un sentimiento". El técnico pone especialmente en valor a una afición que, según sus palabras, siempre estuvo al lado del equipo y cuya "pasión, exigencia y sentimiento" asegura que nunca olvidará.

"Mi corazón siempre estará en este club"

Corberán también dedica unas palabras a la plantilla y a los trabajadores del Valencia CF. "Hemos vivido juntos momentos difíciles", reconoce el entrenador, que destaca el esfuerzo y la profesionalidad de los jugadores durante su etapa.

El técnico reserva un último agradecimiento para la propiedad, encabezada por Kiat Lim, por haberle dado la oportunidad de entrenar al equipo de su tierra. Tras 72 partidos, Corberán asegura que se queda "con todos los buenos momentos vividos" y que siempre intentó "dar lo mejor". Su despedida termina con una declaración de sentimiento valencianista: "Mi corazón siempre estará en este club. El Valencia siempre estará en mi vida. Amunt Valencia!"

Esta es la carta íntegra de despedida de Carlos Corberán

Esta es la carta íntegra de despedida de Carlos Corberán

Sólo tengo palabras de gratitud por todo lo que he vivido en estos 629 días al frente del Valencia CF. No es un adiós cualquiera. Me despido de una historia y de un sentimiento.

En primer lugar, quiero dar las gracias al mayor patrimonio que tiene y siempre tendrá este club, su afición. Siempre han estado a nuestro lado y, aunque las cosas a veces no salieron, su exigencia nos obligaba a superarnos por ser mejores cada día. Vuestra pasión, exigencia y sentimiento es algo que nunca olvidaré.

También me gustaría poner en valor a toda la plantilla, a todos los jugadores que he tenido el privilegio de entrenar. Gracias por vuestro esfuerzo, profesionalidad y trabajo diario. Hemos vivido juntos momentos difíciles, pero siempre he valorado vuestras ganas de mejorar y de defender el escudo del Valencia.

Gracias también a todos los empleados del club, que desde el primer día hicieron mi trabajo mucho más fácil. Gracias a toda esa gente anónima que no está en la primera línea, pero que sin ellos nuestro trabajo no saldría adelante.

Y por último, gracias a la propiedad, encabezada por su presidente Kiat Lim, por haber confiado en mí este proyecto y darme la oportunidad de entrenar al equipo de mi tierra.

Después de 72 partidos dirigidos, me quedo con todos los buenos momentos vividos. He intentado dar siempre lo mejor de mí y sólo puedo desearle al Valencia CF la mejor de las suertes tanto en el presente como en el futuro.

Mi corazón siempre estará en este club. El Valencia siempre estará en mi vida.

Amunt Valencia!