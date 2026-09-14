Braulio hereda otras patatas calientes: el mercado libre, enero y las renovaciones de Gayà y su hijo

Además de firmar a un entrenador y remontar la plantilla

Valverde y Arrasate, los primeros nombres en el radar de Braulio para el banquillo del Valencia CF

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ValenciaBraulio Vázquez ya es el nuevo director deportivo del Valencia CF y este lunes se despedirá de Pamplona antes de poner rumbo a Vitoria para estar con el equipo. Su llegada se produce en plena revolución en Mestalla, con el nuevo director deportivo ya confirmado por el club y con el banquillo como primera gran decisión que deberá afrontar (Suenan Arrasate y Valverde). Después del entrenador llegan otras patatas calientes: Gayà, su hijo Jesús Vázquez, y a corto plazo, el mercado de jugadores libres y, sobre todo, enero.

El mercado libre entra en escena

Las lesiones y las bajas han cambiado las necesidades de la plantilla. El Valencia puede acudir ahora al mercado de jugadores libres para cubrir alguna de las posiciones más castigadas. Será una posibilidad, no una obligación, y Braulio deberá consensuar cualquier movimiento con el nuevo entrenador.

No tendría sentido incorporar por incorporar, porque encima el Fair Play está apretado. La dirección deportiva tendrá que valorar qué futbolistas disponibles pueden aportar realmente y si encajan deportiva y económicamente en el proyecto.

Enero, el primer gran examen

Y después llegará el mercado de enero, el momento en el que Braulio deberá empezar a dejar su sello de verdad. Habrá que detectar carencias, fichar y, al mismo tiempo, si se puede, limpiar una plantilla que Ron Gourlay no terminó de depurar en verano. Braulio llega con trabajo inmediato: encontrar entrenador, resolver la situación de Gayà, proteger el futuro de Jesús Vázquez, pero también ser consciente que quedan dos fichas libres y varios puestos por cubrir.

La renovación enquistada de Gayà

La carpeta más delicada es la de José Luis Gayà. La renovación del capitán continúa enquistada y Braulio tendrá que conocer de primera mano una negociación que no ha conseguido desbloquearse. El Valencia quiere que su referente siga liderando el proyecto en Mestalla, pero las diferencias entre las partes siguen ahí. La renovación de Gayà sigue sin cerrarse y ahora será Braulio quien tenga que intentar encontrar una solución.

Y aquí aparece la segunda parte de la ecuación: Jesús Vázquez. No porque su contrato esté pendiente —tiene firmado hasta 2028— sino porque su futuro está íntimamente ligado al de su padre futbolístico. El Valencia tiene a Jesús Vázquez como el lateral del Nou Mestalla, pero el jugador tiene pretendientes y, aunque este año ha jugado más que Gayà (331 minutos por 188 del capitán) el plan del club pasa por que, por edad, sea quien recoja el testigo del capitán en el nuevo estadio. Braulio tendrá que decidir cómo encajar ambas piezas deportiva y económicamente.