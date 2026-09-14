Fran Fuentes 14 SEP 2026 - 09:49h.

La terna la completan entrenadores de lo más variopintos, desde Sérgio Conceiçao hasta el Chacho Coudet

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La situación del Valencia CF es crítica aunque, tras el regreso de Braulio Vázquez, el horizonte transmite un mínimo más de optimismo. El director deportivo decidirá quién será el nuevo entrenador, aunque de la lista de futuribles que han sonado, los dos nombres que destacan son los de Ernesto Valverde y Jagoba Arrasate. Sobre estos, y el resto de nombres, han debatido en El Chiringuito, donde han compartido información relevante en torno a quién será el próximo técnico valencianista.

Es el compañero Álex Silvestre quien informa de todo: "La prioridad y lo que se va a intentar es Ernesto Valverde. Es el más complicado, por salario y hay que ver si le apetece meterse ahora en de vuelta en este Valencia. El segundo nombre es Arrasate, aunque la última temporada en el Mallorca no fue buena", explica.

En este sentido, se barajan a un par de alternativas principales, las cuales son Javier Aguirre y José Luis Mendilibar. Ambos son perfiles de técnicos acostumbrados a librar este tipo de batallas en el barro para sacar a equipos del descenso. El RCD Mallorca del 'Vasco', a quien llevó incluso a una final de Copa del Rey, o el Sevilla FC de 'Mendi', que ganó una Europa League y salvó al conjunto hispalense con cierta holgura pese a los apuros del inicio de temporada, también avalan sus credenciales.

Los candidatos más alternativos al banquillo del Valencia:

Si ninguno de estos cuatro cuajan, Roberto Martínez es un entrenador que han ofrecido al Valencia. Algo que sorprende al propio Álex Silvestre, porque, según su información, el dinero no sería un problema pese a que viene de dirigir a toda una selección de Portugal. Sin embargo, Aún hay otros tres entrenadores en la recámara. En esa misma órbita portuguesa aparece Sérgio Conceiçao. Su carácter juega a favor, y sus recientes experiencias han sido en el FC Porto, AC Milan y en Arabia Saudí. Por contra, no conoce LALIGA.

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También es opción Eduardo Coudet. El 'Chacho', toda vez que se ha desvinculado de River Plate debido a los malos resultados. Tiene un par de años de experiencia en LALIGA, con Celta de Vigo y Deportivo Alavés, al que salvó una temporada y dejó tirado a la siguiente, para irse al 'Millonario'. Y, por último, el último nombre en lanzar es el de Rafa Benítez. Es el que mejor recuerdo deja en la parroquia valencianista, aunque su última etapa en el Celta de Vigo, con tan solo cinco victorias en 28 jornadas, más los términos económicos (el club celeste tuvo que pagarle nueve millones de euros por su despido) hacen temblar esa opción. Aunque, eso sí, ahí está.

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