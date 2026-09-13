Cuánto dinero le ha pagado el Valencia a Osasuna por Braulio Vázquez y quién es su sustituto

María Trigo 13 SEP 2026 - 20:32h.

El director deportivo de la entidad se va al Valencia y su mano derecha toma el relevo de las decisiones en el CA Osasuna

Valverde y Arrasate, los primeros nombres en el radar de Braulio para el banquillo del Valencia CF

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El Valencia CF ha decidido cargárselo todo. Su proyecto, otra vez, ha saltado por los aires. Peter Lim ha decidido empezar de cero y tocas los cimientos del CA Osasuna. Se ha lanzado a por Braulio Vázquez, su director deportivo, y no ha dudado en pagar su cláusula de rescisión. El conjunto rojillo, ante esta decisión, se ha movido rápido en tomar la decisión sobre quién es su sustituto y ha querido informar de todo ello a sus aficionados a través de un comunicado.

En el mismo, incia que "el Valencia Club de Fútbol ha informado de que abonará la cláusula de rescisión reflejada en su relación contractual, cifrada en 290.000 euros. La junta directiva del Club Atlético Osasuna ha adoptado la decisión de que el nuevo director deportivo sea José Antonio Prieto ‘Cata’, que ha desempeñado la función de secretario técnico del fútbol profesional desde 2017".

¿Quién es Prieto 'Cata'?

Curiosamente, fue el propio Braulio el que se llevó a José Antonio Prieto 'Cata' a Osasuna en 2017 para que fuera su mano derecha y se convirtiera en el responsable de la secretaría técnica de fútbol profesional. Habían trabajado juntos en el Real Valladolid y Braulio lo quería con él. Ahora, tras nueve años juntos, uno se va y el otro asciende de nivel. La otra curiosidad es que ambos habían renovado su contrato con el cuadro navarro hasta 2029 el pasado 2 de marzo.

¿Qué han logado juntos Braulio y 'Cata'?

Ambos integrantes de la dirección deportiva han liderado una etapa muy exitosa en el club. A pesar de que en su primer año no lograron el ascenso a Primera División, luego empezarón un ciclo exitoso de seis temporadas junto a Jagoba Arrasate y a la que siguió otra notable campaña con Vicente Moreno, antes de confiar la dirección del equipo a Alessio Lisci para el curso actual.

En las nueve temporadas en las que Braulio Vázquez ha liderado el proyecto deportivo, Osasuna ha logrado un ascenso a Primera División, seis permanencias holgadas, un subcampeonato de Copa del Rey, una clasificación para la Conference League y otra para la Supercopa de España.